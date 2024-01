Com VGV de R$ 400 mi, Fortaleza terá novo superprédio de 170 metros de altura

Foto: Ilustração/Colmeia/Divulgação Fortaleza ganhará condomínio de luxo de 170 metros de altura.

Fortaleza ganhará mais um superprédio. O edifício de luxo terá 170 metros de altura e ficará no Mucuripe, em frente à praça Bisão. O condomínio de luxo está em construção pela Colmeia e chama-se Sky. Será na vertente de luxo com 52 pavimentos acima do nível da rua e mais 3 no subsolo.

O empreendimento será exclusivamente residencial constituído por 92 apartamentos de 235 metros quadrados (m²). Em relação à altura, cada imóvel terá 3,07 m. Com as vendas já iniciadas, cada apartamento custará, em média, de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões, com 4 vagas de garagem para cada unidade. A previsão de entrega é para 2026.

O valor geral de vendas (VGV) é de R$ 400 milhões, informa Otacílio Valente, CEO da construtora. O projeto arquitetônico é de autoria do arquiteto Daniel Arruda, responsável pelo projeto da maior parte dos arranha-céus da cidade. Já o paisagismo é de Benedito Abbud e a ambientação de Racine Mourão.



“Será um prédio tão icônico e moderno quanto o One, primeiro mais alto do Estado com 46 apartamentos, sendo um por andar, com previsão de entrega para esse primeiro semestre. Estamos aplicando o que existe de melhor nas obras”, ressalta o CEO.

Pavimentos do Sky

Com duas unidades por andar, cada apartamento terá mais de 10 repartições. Veja cada área.

Quatro suítes com sacadas;

Sala de estar;



Sala de jantar;



Varanda;



Lavabo;

Estar íntimo;



Hall social privativo;



Copa;



Cozinha;

Área de serviço;

Dois quartos;



Um banheiro de serviço.

Na área comum, o acesso será por reconhecimento facial. Também serão construídos 4 elevadores de alta velocidade, de acordo com Otacílio.

No 52º andar, haverá um rooftop que proporcionará uma visão da cidade em 360 graus de Fortaleza.



Rooftop permitirá visão de 360º de Fortaleza. Crédito: Ilustração/Colmeia/Divulgação

Outros prédios elevados de Fortaleza

Confira a lista abaixo de outros empreendimentos.



One Residencial

Também da construtora Colmeia, o One Residencial será entregue no primeiro trimestre deste ano com 165 m e 52 pavimentos.

Cada apartamento tem cerca de 600 m² e custa em torno de R$ 10 milhões de reais. Resta apenas uma unidade para venda.



Edifício Edge



Sendo o primeiro empreendimento com elevadores para carro em Fortaleza, o Edifício Edge, da Diagonal Engenharia, terá 147 m e 44 pavimentos com 36 apartamentos.

Cada unidade tem valor aproximado de R$ 4,2 milhões.

Em construção, o terreno fica por trás do Náutico, na avenida da Abolição.



Flora

Projeto da C. Rolim Engenharia e Mota Machado, o empreendimento de 136 m ficará localizado no Cocó, com entrega prevista para 2028.

O prédio Flora terá 50 apartamentos residenciais de alto padrão, sendo 44 de 206 m², e outros seis, que estarão a partir do 30º andar, com 303 m².



Wave Beira Mar

Da construtora Dasart, o empreendimento residencial terá quase 172 m de altura.

Com previsão de entrega para julho de 2026, o prédio ficará localizado na Avenida Beira-Mar.

Os preços iniciais chegam a R$ 8.717.200,00 e conta com 37 apartamentos de luxo, com área de aproximadamente 435,86 m².



Mudanças: Entenda como vai funcionar o PIX em 2024 | Dei Valor

Mais notícias de Economia