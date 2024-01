Ceará terá um novo data center na Praia do Futuro até 2025

Foto: Carlos Gibaja/Casa Civil  Reunião entre governador e os executivos da Angola Cables para o anúncio do novo data center

O Ceará receberá um novo data center de 960 metros quadrados (m²) até 2025, instalado na Praia do Futuro, em Fortaleza.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 22, em reunião entre o governador Elmano de Freitas (PT) e Ângelo Dama, CEO da Angola Cables, empresa multinacional que opera no mercado global de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

As obras da primeira fase do empreendimento estão previstas para o segundo semestre deste ano, com um investimento de R$ 250 milhões (cerca de 50 milhões de dólares).

Até a conclusão do projeto, em 2025, a estimativa é de R$ 400 milhões.

A decisão da parceria é uma forma de o Ceará ser um grande polo tecnológico no Brasil, segundo Elmano.

“E essa parceria com a Angola Cables é muito importante para o nosso povo. Será um investimento que gerará empregos na construção do data center, vai gerar empregos para as pessoas que depois vão trabalhar na empresa e eu tenho certeza que são passos como este que vão transformar o estado em uma referência para o Brasil e para o mundo”, destacou.

O CEO da Angola Cables frisa o papel do estado dentro do mercado das telecomunicações e da tecnologia de informação.

“Decidimos fazer do Ceará a nossa sede nas Américas. Porque achamos realmente que conseguimos juntar aqui um ecossistema, quer da parte de tecnologia, quer da parte de interesse dos grandes players internacionais, e também pelo próprio mercado das telecomunicações e tecnologia da informação”, pontuou.



Primeiro data center do Ceará

Em 2019, o primeiro data center do Ceará recebeu um investimento de cerca de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão) da Angola Cables.

O projeto foi edificado em uma área de 3.000 m² na Praia do Futuro, e na instalação de cabos submarinos Sacs e Monet, que ligam via fibra óptica as Américas e a África, gerando uma rota alternativa de conectividade com os Estados Unidos e o continente asiático.

O Sacs sai de Luanda, em Angola, e chega a Fortaleza, percorrendo 6.200 km sob o Oceano Atlântico.

Já o Monet, com 10 mil km de extensão, interliga as cidades de Santos e Fortaleza, no Brasil, e Miami, nos EUA.

A velocidade da transmissão de dados é de 63 milissegundos.



O que é um data center?

O data center é um local físico que armazena máquinas de computação e seus devidos equipamentos. A infraestrutura contém servidores, unidades de armazenamento de dados e equipamentos de rede.

A construção de um data center amplia a infraestrutura para o abastecimento de conexões, o que garante uma maior fluidez do tráfego de informações, atendendo as demandas de dados de conteúdos e negócios.

COMPRAS INTERNACIONAIS terão mais taxas em 2024 mesmo custando menos de US$ 50? | Dei Valor

Mais notícias de Economia

cabos

Fortaleza é atualmente o ponto mais conectado da América do Sul e onde chegam todos os cabos internacionais que ligam o Brasil aos Estados Unidos, Europa e África