Com mais de 10,7 mil reclamações, Enel CE é a 4ª em ranking da Aneel

Enel, concessionária de energia do Ceará

A Enel Distribuição Ceará piorou no ranking das empresas de energia que mais receberam reclamações de clientes, conforme levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com dados de janeiro a novembro. Foram 10.758 reclamações contra a empresa em 2023, 11,81% acima das 9.622 no igual período do ano anterior.

O resultado fez com que a posição da distribuidora cearense nesse ranking negativo piorasse. A Enel Ceará ganhou mais uma posição e chegou a quarto lugar no ranking.

À frente no ranking das empresas mais reclamadas, conforme a Aneel, apenas a CEEE Equatorial, que atende cidades do Rio Grande do Sul, além de Light e Enel RJ, que atendem a demanda no Rio de Janeiro.

Ainda conforme os dados relativos ao Ceará, quando analisadas reclamações por densidade - por cada 10 mil unidades consumidoras - o percentual de aumento das reclamações em relação ao ano de 2022 chega a 28,11%.

Enel, concessionária de energia do Ceará

As principais demandas dos consumidores são em relação à qualidade do fornecimento, representando 37,8% das reclamações à agência reguladora. Problemas com serviços técnicos (22,46%), faturamento (14,5%), cobranças (12,79%) e serviços comerciais (10,36%) vem na sequência.

Vale lembrar que a Enel Ceará foi alvo de reclamações de clientes residenciais e empresariais por conta de problemas no fornecimento. O POVO acompanha a questão.

Em dezembro, O POVO publicou casos de apagões de energia em cidades do litoral no período das festas de fim de ano.

Nos primeiros dias de janeiro também recebeu denúncias de leitores reclamando de quedas e instabilidades no fornecimento de energia, em cidades como Fortaleza e Caucaia.

A queda da qualidade do serviço também motivou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) no início de 2023.

Reunião da CPI da Enel na Alece

A resposta do consumidor, além de reclamações à agência reguladora, tem sido feito via plataformas como a Consumidor.Gov.

Conforme balanço da plataforma, o número de reclamações contra os serviços da Enel Ceará aumentaram 44,27% em 2023 em relação ao ano anterior.

Já em relação ao índice de resolutividade dos problemas apontados pelos clientes, conforme medição da plataforma o percentual alcançado pela Enel foi de 81%.

O índice obtido pela Enel Ceará, porém, destoa do obtido na média das distribuidoras de energia. Em 2023, o setor elétrico ocupou a terceira posição entre os regulados em satisfação, com 99,3% das reclamações respondidas.

O setor elétrico ficou atrás apenas do transporte aéreo e de telecomunicações no nível de resolutividade.

Enel reporta investimento de R$ 5 bi para melhoria da rede

Questionada sobre o atual desempenho no ranking de reclamações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Enel Ceará informou por meio de nota que vem investindo constantemente na melhoria da qualidade do fornecimento e na modernização da rede de distribuição do Estado.

Segundo o comunicado, nos últimos 5 anos, a empresa investiu mais de R$ 5 bilhões em um plano de melhoria e qualidade e que está investindo em novas subestações, linhas e equipamentos de automação de rede. "A empresa segue comprometida com a melhoria do fornecimento e novos investimentos", informou a Enel.

A companhia disse ainda que no fim de 2023 iniciou um plano de ação em alguns municípios do Vale do Jaguaribe onde ficam as cidades de Ereré, Pereiro, Iracema, Alto Santo e Potiretama, no intuito de realizar manutenções e correções na rede para melhorar a qualidade do fornecimento de energia.

Também informou que estão previstas a construção de uma nova subestação no município de Iracema e mais de 25km de rede de média tensão. "Outra ação adotada pela companhia será a substituição de bancos reguladores já existentes e a instalação de novos equipamentos reguladores e de aparelhos telecomandados, que permitem manobras à distância, melhorando os níveis de tensão na região e diminuindo o tempo de atendimento. Toda a ação contará com um investimento de R$ 50 milhões".

Sobre a alta das ocorrências a partir do fim do ano passado, a Enel alega que as chuvas mais intensas causaram danos diversos à rede elétrica, destruindo equipamentos e afetando o fornecimento de energia em grande parte do Estado. "Ainda sobre o período do Revéillon, a Enel também registrou a queima de 22 transformadores, 62 ocorrências de postes abalroados e furto de mais de 7 km de cabos de energia. Nesse período, a empresa reforçou o quantitativo de equipes, atuando com um efetivo de mais de 600 técnicos."

Veja saídas para economizar na conta de energia

GRUPO ENEL

Das três empresas de distribuição de energia que fazem parte do grupo Enel no Brasil, a Enel RJ ocupa a primeira posição do ranking de reclamações da Aneel. Já a Enel SP ocupa a sexta colocação

MELHORANDO LÁ

Apesar de as três empresas estarem entre as seis com mais reclamações, no Rio e em São Paulo as distribuidoras conseguiram diminuir a quantidade de reclamações dos clientes em 2023, em 5,6% e 12,3%, respectivamente.

DECON

Conforme dados de reclamações feitas contra a Enel Ceará via Decon, a empresa teve em 2023 total de 2.163 reclamações, sendo a empresa que mais recebeu denúncias dentre todas.

Das três empresas de distribuição de energia que fazem parte do grupo Enel no Brasil, a Enel RJ ocupa a primeira posição do ranking de reclamações da Aneel. Já a Enel SP ocupa a sexta colocação

Panorama do setor elétrico

Evolução da densidade de reclamações no Ceará (quantidade por 10 mil unidades consumidoras) em 2023 (Dados de janeiro a novembro)



Quantidade - 10.758

Variação da densidade - 8,11%

Densidade (por UC) - 28,11%

Variação da quantidade absoluta de reclamações no Ceará em relação ao ano anterior - 11,81%



Os tipos de reclamações em relação ao total (%)



Qualidade do fornecimento - 37,8% (4066 reclamações)

Serviços técnicos - 22,46% (2416 reclamações)

Fatura - 14,52% (1562 reclamações)

Cobranças - 12,79% (1376 reclamações)

Serviços comerciais - 10,36% (1114 reclamações)

Atendimento - 1,64% (176 reclamações)

Outro - 0,45% (48 reclamações)



Ranking das distribuidoras mais reclamadas em 2023

Enel RJ - 21.167

Light RJ - 22.620

CEEE Equatorial RS - 89.572

Enel CE - 110.758

Cemig MG - 23.091



Enel SP - 21.196



Equatorial PI - 3.812



Neoenergia Brasília DF - 2.934



Neoenergia Coelba BA - 16.325



Equatorial GO - 7.814



Tipos de reclamações mais comuns - Brasil