Parque Nacional de Ubajara é retirado de lista de concessões; Jeri é confirmado

Foto: TATIANA FORTES/ GOVERNO DO CEARA Bondinho e grutas são os principais atrativos

O Parque Nacional de Ubajara, no Ceará, saiu da lista de parques brasileiros que serão concedidos à iniciativa privada. A decisão foi do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em decreto publicado ontem, 7. O Parque Nacional de Jericoacoara, no entanto, foi mantido na lista de concessões.

Ao todo foram 8 parques retirados do chamado Programa Nacional de Desestatização. Outros 11, no entanto, foram mantidos na lista de concessões. A explicação das retiradas e manutenções nas listas não foi dada pelo Governo Federal.

Veja a lista completa abaixo.

No caso de concessão, os parques têm os serviços turísticos sob a administração de um ente privado, com regras e metas de conservação, proteção e gestão das respectivas unidades. Mas com a possibilidade de venda de ingressos, como é previsto no contrato de concessão do parque Nacional de Jericoacoara.

Características de Ubajara

Localizado na cidade de mesmo nome e a 323,1 quilômetros de Fortaleza, o Parque Nacional de Ubajara tem uma área de 6,2 mil hectares no bioma caatinga.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do local, diz que o equipamento "apresenta características ímpares para pesquisas, por conter em espaço tão próximo, dois ecossistemas tão diferenciados - mata úmida e mata seca - vale dizer, um ambiente de considerável ocorrência de chuvas e um ambiente semi-árido, a caatinga."

Entre as principais atrações do Parque estão o bondinho, que foi inaugurado pelo ex-governador Camilo Santana (PT) em fevereiro de 2022, e as grutas.



Comunidade de Jericoacoara fala em abandono atual do Parque e celebra concessão

Quem são os visitantes de Ubajara

Os atrativos foram responsáveis pelo segundo ano de recorde em visitações em 2023. Foram 204.620 visitantes no ano passado, o que representou 10% de aumento sobre a quantidade registrada em 2022.

Cearenses são maioria entre os que marcaram presença no Parque (144.954), seguidos pelos vizinhos piauienses (28.280) e maranhenses (9.899), numa lista que inclui estados do Nordeste, Norte e Sudeste do País.

Já os franceses foram maioria (176) entre os estrangeiros que estiveram em Ubajara, segundo os dados do ICMBio. Eles foram seguidos por alemães (77) e norte-americanos (52) na lista que têm países da América do Sul, América do Norte, Europa e Ásia.



Veja os parques que saem do programa de desestatização:

Parque Nacional de Ubajara, localizado no Estado do Ceará Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, localizado no Estado do Maranhão Parque Nacional de São Joaquim, localizado no Estado de Santa Catarina Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no Estado do Piauí Parque Nacional da Serra da Bocaina, localizado na divisa dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, localizado no Estado do Rio de Janeiro Parque Nacional da Serra da Canastra, localizado no Estado de Minas Gerais Parque Nacional da Serra do Cipó, localizado no Estado de Minas Gerais

Veja os parques que serão concedidos à iniciativa privada

Parque Nacional de Jericoacoara, localizado no Estado do Ceará Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, localizado no Estado de Mato Grosso Parque Nacional de Brasília, localizado no Distrito Federal e no Estado de Goiás Floresta Nacional de Brasília, localizada no Distrito Federal Parque Nacional da Serra dos Órgãos, localizado no Estado do Rio de Janeiro Floresta Nacional de Ipanema, localizada no Estado de São Paulo Parque Nacional de Anavilhanas, localizado no Estado do Amazonas Parque Nacional do Jaú, localizado no Estado do Amazonas Parque Nacional de Caparaó, localizado na divisa entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo Parque Nacional da Serra da Bodoquena, localizado no Estado de Mato Grosso do Sul Parque Nacional do Iguaçu, localizado no Estado do Paraná

O que diz o decreto?

