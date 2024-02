Movimentação de contêineres no Porto de Fortaleza salta 63% em 2023

Foto: FCO FONTENELE Em 2023, a movimentação geral de cargas chegou a 4,54 milhões de toneladas

O resultado de 2023 da movimentação de contêineres no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, saltou 63% em um ano. Os dados foram divulgados pela Companhia Docas do Ceará, administradora do equipamento federal.

No ano passado, foram movimentados 92.743 TEUs (unidade padrão utilizada para calcular o volume de um container, equivalente a 20 pés) no Porto de Fortaleza, superando os 56.860 TEUs de 2022.

Conforme o diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes, o ano passado foi tão representativo que superou a então previsão estimada para 2025, que era de 87 mil TEUs.

Ainda de acordo com Lucio, há a expectativa de que os resultados futuros de movimentação de cargas no Porto do Mucuripe continuem crescendo.

Ele ainda destaca que o dado de 2023 demonstra que a correção da estratégia de arrendamento do terminal de contêineres, mesmo que ainda transitória, tem demonstrado resultados.

"A performance do Porto deve crescer muito mais, exponencialmente, com o leilão para arrendamento definitivo da área, a ser realizado, ainda neste ano. Expressivos investimentos em infraestrutura serão realizados, de forma permanente, uma vez que a empresa vencedora do certame terá a garantia de prazo para retorno dos investimentos", afirma.

No que se refere à movimentação geral, o Porto do Mucuripe também apresentou crescimento em 2023. De acordo com os dados, houve aumento de 5,9%.

Foram 4,54 milhões de toneladas no ano passado. Durante o ano de 2022, a movimentação alcançou 4,28 milhões de toneladas.

Analisando os dados segmentados por tipo de carga movimentada no porto, destaque para granéis líquidos (o que inclui os combustíveis).

Em 2023, foram movimentadas 2,24 milhões de toneladas de granéis líquidos no Porto de Fortaleza, o que representa crescimento de 1% em relação aos 2,22 milhões de toneladas em 2022.

Outro destaque fica por conta do crescimento das cargas de granéis sólidos minerais, de 19,4%, movimentando 621,7 mil toneladas. E a carga geral, que aumentou 39,5%, chegando a 669,5 mil toneladas.

No somatório da movimentação de cargas de granel sólido, o ano de 2023 fechou com mais de 1,62 milhão de toneladas passando pelo Porto de Fortaleza, num avanço de 2,5% em relação ao obtido em 2022.

Veja os dados de movimentação de cargas no Porto de Fortaleza

Movimentação de Carga Total

2022 – 4.289.479 t

2023 – 4.541.317 t (+5,9%)

2022 – 4.289.479 t 2023 – 4.541.317 t Movimentação de Granel Líquido

2022 – 2.226.333

2023 – 2.249.493 t (+ 1,0%)

2022 – 2.226.333 2023 – 2.249.493 t Movimentação de Granel Sólido Mineral

2022 – 520.900 t

2023 – 621.701 t (+19,4%)

2022 – 520.900 t 2023 – 621.701 t Movimentação de Carga Geral

2022 - 480.102 t

2023 - 669.593 t (+39,5%)

2022 - 480.102 t 2023 - 669.593 t Movimentação de Granel Sólido Total

2023 – 1.622.232 t

2022 – 1.583.045 t (+2,5%)

Fonte: Companhia Docas do Ceará

2,24 mi

de toneladas de granéis líquidos foram transportados pelo Porto de Fortaleza