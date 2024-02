Carnaval 2024: ocupação hoteleira do Ceará deve ultrapassar os 80%

Foto: AURÉLIO ALVES Os dados fazem parte do levantamento realizado pela Secretaria do Turismo (Setur), com base no monitoramento em todas as regiões turísticas do Estado

Com a projeção de que o Carnaval de 2024 gere uma receita superior a R$ 300 milhões, a ocupação hoteleira do Ceará deve ultrapassar os 80% durante o período.

A expectativa, ainda, é de receber cerca de 140 mil turistas entre os dias 9 e 13 de fevereiro, o que representa um crescimento de 12% se comparado com o ano anterior.



Os dados fazem parte do levantamento realizado pela Secretaria do Turismo (Setur), com base no monitoramento em todas as regiões turísticas do Estado.

Grande parte dessas turistas devem acessar o estado pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza, que deve movimentar cerca de 15 mil pessoas por dia.

De acordo com a Fraport Brasil, administradora do terminal, a média será de 102 voos domésticos e internacionais, entre chegadas e partidas. Para o período estão programados, ainda, 22 voos extras.

Já pelo modal rodoviário, cerca de 53 mil passageiros deverão embarcar entre 8 e 14 de fevereiro para destinos intermunicipais e interestaduais. De acordo com a Socicam, empresa administradora dos terminais, as empresas de ônibus ofertarão 223 viagens extras.



Carnaval 2024: veja os destinos mais buscados do Ceará

No litoral Oeste do estado, Jericoacoara é um dos destinos que se destaca na preferência dos turistas, seguido por Camocim e Trairi, onde fica localizada Flecheiras. Outra praia do ranking é o Cumbuco, no município de Caucaia.

Já no litoral Leste, Aracati é outro destino bastante buscado. No município, a festa de Carnaval vai contar com shows de artistas nacionais, sendo Ivete Sangalo a maior atração. Outro destino que se destaca é Morro Branco, em Beberibe, além de Porto das Dunas, em Aquiraz.

Também foi identificada uma boa ocupação hoteleira na região serrana do estado. Entre os municípios, o grande destaque é Guaramiranga. A cidade do maciço de Baturité é uma opção para quem procura por um Carnaval mais tranquilo.

Entre os atrativos da região no período está o festival Jazz & Blues, que neste ano chega a sua 25ª edição. Ele ocorre entre os dias 10 e 13 de fevereiro, gratuitamente. Bate-papos, oficinas gratuitas e ações ambientais estão previstos na programação.

Confira dicas para comprar o seu imóvel no Dei Valor

Mais notícias de Economia

Voo

Na próxima segunda-feira, dia 12, o Ceará passa a contar com o voo direto que ligará Juazeiro do Norte a Brasília. A partir dessa data, serão quatro frequências semanais