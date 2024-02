BNB vai financiar R$ 86,6 mi do resort do Beach Park

Foto: Fernando Cavalcante/Banco do Nordeste/Divulgação  Operação de crédito usará recursos do Proatur, que tem como fonte de captação o FNE

O Banco do Nordeste fechou financiamento de R$ 86,6 milhões com o Grupo Beach Park para o Ohana Beach Park Resort, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O investimento total no empreendimento turístico de 218 unidades habitacionais é orçado em R$ 100 milhões e a expectativa é de gerar cerca de 210 empregos diretos.

Para a operação de crédito, é utilizada a linha específica para o turismo, o Proatur, com fonte no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), principal funding do banco.

E para a aprovação da transação, segundo o BNB, o grupo apresentou estudos de retornos econômicos previstos com movimentação turística, além de demonstrar os aspectos de sustentabilidade, com práticas ambientais, sociais e de governança (ASG).

Entre elas, a previsão de contratação de mão de obra local de Aquiraz.

De estrutura, o Ohana Beach Park Resort irá ocupar uma área de 10.000m².

São previstos ainda recepção, lobby com bar e terraço com vista para o mar, loja de conveniência, varandas, uma piscina central com 400m², piscina infantil, kids club indoor e espaço coworking.

Conforme o CEO do Grupo, Murilo Pascoal, o Ohana será o quinto resort da marca e vai ser o "empreendimento mais sofisticado" deles.

"Estamos cada vez mais procurando elevar a qualidade dos nossos produtos, sempre buscando fazer melhor. E o apoio do Banco do Nordeste foi fundamental para viabilizar esse empreendimento."

Já o presidente do BNB, Paulo Câmara, frisa que o investimento no Ohana Beach Park Resort "não apenas fortalece o setor turístico local, mas também contribui para o desenvolvimento econômico da região, gerando empregos e fomentando o potencial turístico do Nordeste brasileiro."

Das operações do BNB com recursos do FNE, em 2023, R$ 752,1 milhões foram para o setor do turismo. Alta de 38,44% ante 2022