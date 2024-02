Mais de 1,1 mil imóveis foram vendidos, em janeiro, no Ceará

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza e Região Metropolitana foram alvo da maioria dos empreendimentos

O mercado imobiliário vivenciou um incremento expressivo nas vendas durante janeiro de 2024, com a comercialização de 1.194 unidades, sendo que 634 foram em Fortaleza e 560 na Região Metropolitana (RMF).

Já o Valor Geral de Vendas (VGV) na RMF atingiu a marca de R$ 661,7 milhões em janeiro de 2024.

Este desempenho representa um aumento significativo em comparação com janeiro do ano anterior, quando foram vendidas 869 unidades.

O número reflete a dinâmica do mercado e as oportunidades que se apresentam aos investidores e consumidores na atual conjuntura.

Os dados foram apesentados pela Comissão de Pesquisas (CPES) do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Ceará (Sinduscon-CE), em parceria com o Senai.

Lançamentos



Em janeiro de 2024, Fortaleza e Região Metropolitana tiveram o lançamento de cinco empreendimentos, sendo quatro em Fortaleza e um na RMF.

O número total é 50% menor ante igual período do ano passado, quando foram lançados 10 empreendimentos.

Em Fortaleza, foram lançados quatro empreendimentos no mês de janeiro, sendo dois de padrão econômico e dois de alto padrão.

O número é três vezes maior que o de janeiro de 2023, quando foi lançado apenas um empreendimento na Capital.

Juntos, os quatro empreendimentos lançados em Fortaleza reúnem 468 unidades, sendo 312 de padrão econômico e 156 de alto padrão.

Estoque



A pesquisa também revela que o mercado dispõe de 11.647 unidades residenciais em estoque, distribuídas entre 7.641 em Fortaleza e 4.006 na Região Metropolitana.

Dentre as opções em Fortaleza, 2.685 unidades são de padrão econômico, enquanto 4.628 são de outros padrões, refletindo uma oferta diversificada e adaptada às necessidades variadas dos consumidores.

Índice de Velocidade de Vendas



O Índice de Velocidade de Vendas (IVV) apontou uma média de 7,9 em Fortaleza, indicando a agilidade no processo de comercialização.

Nas cidades da Região Metropolitana, esse índice alcançou impressionantes 14,1, evidenciando uma notável aceleração nas transações e uma demanda robusta por propriedades na área.

O presidente do Sinduscon Ceará, Patriolino Dias de Sousa, destaca que os dados são promissores e que o setor vislumbra um horizonte positivo.

"Os lançamentos, as vendas em ascensão e a diversidade de opções disponíveis refletem o potencial deste setor tão importante para o desenvolvimento econômico local."

Volume de financiamentos imobiliários no Estado foi de R$ 202 milhões, diz Abecip

O crédito imobiliário no Ceará fechou com R$ 202,2 milhões em janeiro de 2024. Ao total, foram financiados 724 imóveis.

O levantamento foi realizado pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Porém, o resultado foi menor em comparação ao registrado em janeiro de 2023 (R$ 248,3 milhões), assim como o número de imóveis financiados, que chegou a 742.

Já o Brasil registrou um volume de financiamento de R$ 9,6 bilhões em janeiro, com uma movimentação de 28,2 mil unidades habitacionais. O desempenho registrou um recuo de 19,3% em relação ao igual período do ano passado.

A movimentação foi a nona maior quantidade de imóveis financiados em um mês de janeiro na série histórica.

Além disso, a captação líquida das cadernetas de poupança do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) mostrou desempenho negativo, como ocorre usualmente em início de ano, período de concentração de gastos das famílias, comprometendo os orçamentos domésticos.

Entretanto, nota-se alguma resiliência da poupança ou mesmo o reflexo de um ambiente econômico mais estimulante. Dessa forma, a perda de janeiro deste ano, de R$ 16,3 bilhões, foi bem inferior a de janeiro do ano passado, de R$ 27,2 bilhões.

Outro ponto é que o crédito de rendimentos das cadernetas compensou, em parte, as saídas de recursos medidas pela captação líquida.

Assim, o saldo das cadernetas encerrou janeiro em R$ 734,7 bilhões, redução de 1% ante janeiro de 2023. (Fabiana Melo)