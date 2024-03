Com recorde do agro, PIB brasileiro cresce 2,9% em 2023

Foto: José Cruz/Agência Brasil O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano, segundo o IBGE.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil atingiu a marca de 2,9% em 2023, acumulando R$ 10,9 trilhões, impulsionado pelo agronegócio, com destaque para a super safra de grãos de 2023. informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem, 1º.

O resultado fez com que o país voltasse ao grupo das dez maiores economias do mundo - em 9º colocado -, segundo os cálculos da agência de classificação de risco Austin Rating. Entre os 54 países que já divulgaram os resultados do último ano, O Brasil alcançou a 14ª colocação no ranking de melhor desempenho do crescimento do PIB no ano de 2023 ante 2022.

A expectativa da taxa para o Ceará também é de crescimento em 2023, no valor de 2,10%, conforme o coordenador de contas regionais do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Nicolino Trompieri Neto. “Em 2023, as atividades de serviços ligadas ao turismo, como alojamento, alimentação e transportes, registraram bom desempenho para o PIB do Ceará, bem como atividade do comércio cearense”, detalhou.

Desempenho do PIB no 1º ano de mandato dos presidentes no Brasil



Setores produtivos

A agropecuária apresentou o maior crescimento nacional no quarto trimestre de 2023, de 15,1%. De acordo com o IBGE, a alta foi apoiada pelo crescimento da produção e ganho de produtividade da atividade agrícola. “Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), várias culturas registraram crescimento de produção no ano de 2023, tendo como destaque a soja (27,1%) e o milho (19,0%)”, indica, referindo-se à super safra registrada no ano passado.

Já a indústria nacional cresceu 1,6% no total, com destaque para as indústrias extrativas, que avançaram 8,7%. Essas últimas foram apoiadas, principalmente, pelo desempenho do minério de ferro e do petróleo, de acordo com o economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala. Já as indústrias de transformação tiveram queda de 1,3%.

Os segmentos de serviços e comércio cresceram 2,4% e 0,6% no período, respectivamente. Por outro lado, a formação bruta de capital fixo – investimentos feitos em ativos fixos ou bens de capital – recuou 3,0% no quarto trimestre. Construção teve queda de 0,5%. As importações de bens e serviços caíram 1,2%, enquanto as exportações subiram 9,1%.

Consumo e reações

O crescimento do consumo das famílias ainda encontra-se limitado em decorrência do alto nível dos juros no Brasil, medidos pela Taxa Selic, que fechou em 2023 com 11,75% ao ano. É o que afirmou o coordenador de contas regionais do Ipece, Nicolino Trompieri Neto. Isso ocorre mesmo em meio à inflação mais baixa e ao mercado de trabalho mais aquecido.

O Itaú BBA também teve uma surpresa negativa do consumo no quarto trimestre, mas espera recuperação nos primeiros meses de 2024 a partir do aumento da renda da população. “Estimamos crescimento do PIB em 2024 de 1,8%, por ora, mas continuamos a ver um viés de alta para nossa estimativa”, informou.

Os últimos três meses do ano indicaram, ainda, a necessidade de vigilância e políticas adaptativas para sustentar o crescimento econômico na visão do economista e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Hugo Garbe. “Apesar dos resultados positivos ao longo do ano, o último trimestre apresentou sinais de desaceleração.”

Pequenos negócios

No acumulado de 2023, entretanto, a atuação de pequenos negócios foi fundamental para que o país atingisse um resultado geral satisfatório no PIB, segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). “Não há dúvidas que as pequenas empresas são o principal motor da nossa economia”, disse o presidente da entidade, Décio Lima.

“Esperamos que, em 2024, os números sejam ainda melhores, com mais reduções da taxa Selic, avanços da Reforma Tributária e ampliação do acesso a crédito para os donos de pequenos negócios. Só assim as empresas vão crescer, gerar mais riquezas e apoiar na redução das desigualdades sociais”, acrescentou Lima.

A expectativa para 2024 é vista com um pouco mais de cautela pelo economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto. “O momento é de otimismo, mas é sempre bom manter cautela, sobretudo com tantas pressões por gastos novos, que precisarão ser neutralizadas. (...) 2024 poderá até apresentar crescimento econômico um pouco menor que o do ano anterior, mas com uma composição muito boa”, disse.



Confira mais conteúdos de economia no Dei Valor

Mais notícias de Economia

Bolsa

O Ibovespa iniciou março pouco acima da estabilidade, em leve alta de 0,12%, aos 129.180,37 pontos, em sessão na qual o destaque foi o PIB brasileiro de 2023

PIB

Com o desempenho do PIB Agro muito acima do crescimento nacional, a agropecuária aumentou sua participação no resultado do País de 6,8% em 2022 para 7,2% no último ano