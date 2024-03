J.Macêdo alcança lucro líquido de R$ 423,6 mi e tem plano de fábrica no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Foto do Moinho Dona Benta, da J.Macêdo, no Mucuripe

A cearense J.Macêdo fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 423,6 milhões, representando uma alta de 33,2% ante os R$ 317,9 milhões de 2022.

Somente no quarto trimestre de 2023 (4T23), que vai de outubro a dezembro, a empresa atingiu R$ 132 milhões, numa crescente de 67,9% em relação aos R$ 78,6 milhões do 4T22.

O balanço da companhia foi divulgado nesta sexta-feira, 1º de março, e mostra ainda o plano da indústria de montar um complexo fabril em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no Ceará.

A planta fundamental, inclusive, será lançada no dia 7 de março, a partir das 16 horas, na avenida Asa Branca, 155 - Distrito Industrial do município.

Atualmente, o Grupo possui um centro de distribução (CD), em Caucaia, e um escritório e Moinho Dona Benta, em Fortaleza, no Mucuripe.

Sobre o assunto Grendene lucra R$ 256,5 milhões no quarto trimestre de 2023

Em seu balanço, inclusive, o Grupo frisou essa retomada dos investimentos em 2023 como fruto de uma estratégia desenhada pela Administração da Companhia e aprovada pelo Conselho de Administração.

Conforme Irineu J. Pedrollo, diretor presidente da J.Macêdo, os planos contemplam: "Dois projetos de construção de unidades fabris, uma no município de Horizonte/CE e outra em Londrina/PR, com obras iniciando no primeiro semestre de 2024, suportando nossa visão de contínuo crescimento das operações, produzindo e entregando com eficiência produtos da mais alta qualidade para as famílias brasileiras."

Líder no segmento de farinhas de trigo e com presença na produção de massas, biscoitos e misturas para bolos, a J.Macêdo ainda produz, distribui e comercializa misturas para pães, sobremesa e fermentos, e, dentre os resultados apresentados alcançou R$ 1.003,7 milhões de lucro bruto no acumulado de 2023.

O montante equivale a 22,9% a mais ante os R$ 816,5 milhões de igual período do ano anterior. Já no 4T23 foram R$ 276,6 milhões, num salto de 37,5% comparado aos R$ 201,1 milhões do 4T22.

O Grupo, que comemora 85 anos em 2024, destaca ainda que a receita líquida de 2023 foi de R$ 3.220,5 milhões, acima 10,5% da de 2022. Já no 4T23 ela foi de R$ 874,4 ou 8,1% maior.

Em relação ao lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, mais conhecido como Ebitda, a J.Macêdo fez, no acumulado de 2023, R$ 530,2 milhões, com crescimento de 19,7% em relação aos R$ 443,1 milhões em 2022.

No 4T23 atingiu R$ 133,5 milhões, com avanço de 35,5%, com margem de 15,3% (4T22: 12,2%).

"Chegamos ao final de 2023 com baixa alavancagem de apenas 0,3 x o Ebitda anual, com reservas de caixa adequadas e 82,8% do nosso endividamento no longo prazo", complementa o comunicado aos investidores da empresa.

Por último, o encerramento do 4T23 mostrou endividamento líquido de R$ 159,3 milhões, equivalente a retração de 39,6% na análise de igual período de 2022.

"Com um caixa de R$ 357,7 milhões, reduzimos a relação de dívida líquida pelo Ebitda (últimos 12 meses) para 0,3, uma redução de 49,5% em relação ao mesmo período do ano anterior", complementa na demonstração financeira.

Leia mais Alimentos e Varejo são destaques na B3 entre as empresas que operam no CE

Sobre o assunto Alimentos e Varejo são destaques na B3 entre as empresas que operam no CE

Resultado da J.Macêdo por segmento

Na análise por segmento, em farinhas e farelos a receita bruta de 2023 foi de R$ 1.818,7 milhões, com redução de 2,3% em comparação a R$ 1.861,8 milhões atingido no acumulado de 2022.

No quarto trimestre foram R$ 431,0 milhões e recuo de 13,9%, pois o período anterior foi de R$ 500,6 milhões.

Já o volume de farinhas no acumulado de 2023 cresceu 6,2% em relação a igual período de 2022, atingindo 580,5 mil t (2022: 546,6 mil t). No 4T23 o volume foi de 150,4 mil t, um avanço de 9,5%.

Em massas a receita bruta foi de R$ 1.018,0 milhões no fechamento, com salto de 19,8% frente aos R$ 849,7 milhões de 2022. No 4T23 o alcance foi de R$ 273,1 milhões (+11,1%).

O volume acumulado da categoria de massas em 2023 foi de 172,2 mil t, um crescimento de 16,8%. E o volume faturado representa 21,1% do volume total, sendo 7,2% maior em relação a 2022.

Considerando apenas 4T23 foi de 47,1 mil t, um avanço de 13,7% quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior.

Na análise de outras frentes ainda se vê, em biscoitos, receita bruta de R$ 352,5 milhões (+20,3%). No 4T23 totalizou R$ 91,8 milhões, um avanço de 14%.

Em 2023 o volume faturado líquido atingiu 30,2 mil t, crescimento de 15,2%.

Já a receita bruta para as categorias de misturas, sobremesas e fermentos totalizou R$ 389 milhões em 2023 (+29,6%). O volume no acumulado no ano de 2023 atingiu 34,7 mil t, sendo 16,3% maior que os 29,8 mil t atingidos em 2022.



Diante dos resultados, Irineu J. Pedrollo destaca que a companhia continuará com "rigoroso planejamento e execução de cada etapa de seu planejamento estratégico, em busca do crescimento sustentável com planos e metas definidos para curto, médio e longo prazos."

Vai EMPREENDER? Veja as MELHORES franquias do mundo para investir



Mais notícias de Economia