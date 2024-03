Ceará alcança 1,4 milhão de beneficiários em planos médico-hospitalares

Foto: True Touch Lifestyle/Shutterstock A análise foi feita pela Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), com base nos dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). (Imagem: True Touch Lifestyle | Shutterstock)

No mês de janeiro de 2024, o Ceará alcançou a marca de 1,4 milhão de beneficiários de planos médico-hospitalares. Em comparação a janeiro de 2023, o Estado teve crescimento de cerca de 55 mil vidas, o equivalente a um aumento de 4%.

A análise foi feita pela Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), com base nos dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Para a federação, os números reforçam o interesse do brasileiro pelo plano de saúde, movimento catalisado pela pandemia e que continua posteriormente ao período mais crítico.

"O resultado também reflete, em parte, a redução da taxa de desocupação no Brasil, que fechou o ano de 2023 em 7,8%, a menor desde 2014. O índice representa uma queda de 1,8% em relação a 2022, segundo dados da Pnad Contínua", explicou em nota.

Além disso, afirmou que o principal desafio continua sendo garantir a ampliação do acesso aos planos de saúde e a sustentabilidade do setor, que tem lidado com a incorporação de tratamentos cada vez mais caros.

"Com recentes mudanças legislativas e regulatórias que não levaram em conta o impacto das medidas para o sistema de saúde, consequentemente para os beneficiários; o excesso de judicialização; o crescimento das fraudes; e o próprio envelhecimento populacional, com queda do número de jovens nos planos de saúde", complementa.

Já o setor de planos de saúde registrou um crescimento expressivo em suas duas categorias. Este crescimento é evidenciado pelo marco histórico de 51 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares e 33 milhões em planos exclusivamente odontológicos.

Destaca-se a continuidade desse avanço, com um aumento significativo de 903 mil beneficiários nos planos médico-hospitalares em comparação com janeiro de 2023.

Outro ponto é que, para a Federação, os planos de saúde desempenham um papel crucial no acesso à saúde, proporcionando aos beneficiários uma cobertura abrangente e serviços médicos essenciais.

Além disso, acredita que a marca de 51 milhões de usuários em planos de assistência médica reflete a relevância crescente desse setor.

"Essa notável conquista demonstra o compromisso da saúde suplementar em atender às demandas crescentes por cuidados de qualidade e ainda há espaço significativo para crescimento, garantindo que mais pessoas tenham acesso a serviços de qualidade", afirmou a diretora-executiva da FenaSaúde, Vera Valente.

