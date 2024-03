Unimed Fortaleza recua investimentos em 68%, mas lucro segue estável a R$ 34 milhões

Foto: FCO FONTENELE Investimentos em bens de capitais da Unimed Fortaleza foram de R$ 40,5 milhões em 2023.

Em meio a um mercado acirrado entre as operadoras de saúde no Ceará, a Unimed Fortaleza reduziu 68,69% do valor de investimentos em bens de capitais – medidos pelo Capex –, de R$ 129,6 milhões em 2022 para R$ 40,5 milhões em 2023. Apesar de o Capex ajudar a ampliar a capacidade de geração de lucro, a empresa manteve um resultado estável no exercício, com ganhos de R$ 34,2 milhões.

Ao O POVO, o médico Marcos Aragão, presidente da cooperativa de médicos, afirmou que "mantém seus investimentos em sua rede própria de atendimento" e fala em "alocação expressiva de recursos ao longo dos anos de 2021 e 2022, em virtude da construção do Hospital Unimed Sul, no bairro Luciano Cavalcante."

"Em 2023, a Unimed Fortaleza também inaugurou seu Centro Oncológico e um Centro de Terapias Especializadas, no bairro Edson Queiroz. Em 2024, destaca-se o investimento de R$ 14 milhões no novo Pronto Atendimento Aldeota. A unidade, cujo foco será o público adulto, entrará em funcionamento neste ano, em uma localização estratégica na Avenida Santos Dumont, com entrada pela Rua Frei Mansueto, no bairro Aldeota", detalhou.

O menor nível de investimentos pode indicar um nível de cautela da empresa na visão do especialista em investimentos da GTF Capital, Artur Horta. “Nos últimos dois anos fechados (2022 e 2023), o nível de sinistralidade do setor de saúde como um todo foi bem alto. (...) Se ela tem um gasto maior com isso, ela vai precisar criar uma ordem de prioridade para outros gastos, como o pagamento de dívidas”, explicou.

A sinistralidade da empresa ficou em 88,03% no último ano, ante 86,66% em 2022. O dado refere-se à proporção da receita que foi paga na cobertura de gastos dos beneficiários dos planos e indica um ponto importante de análise no setor de saúde suplementar. “Ela provavelmente reduziu o nível de investimentos para que não entrasse numa situação em que precisasse se endividar mais para bancar todos os seus custos”, disse Horta.

Provocado sobre a sinistralidade, Aragão afirmou que "em 2023, o mercado da saúde suplementar enfrentou um dos seus piores anos, com desafios significativos que impulsionaram o aumento da sinistralidade média do setor". "Dentre os principais fatores, destacamos a demanda crescente por atendimento, inflação médica elevada e a incorporação de novas tecnologias, que resultam diretamente em custos mais elevados de medicamentos, órteses, próteses e equipamentos médicos", afirmou.

O resultado da Unimed Fortaleza apresentou variações significativas nos últimos anos, entre altos e baixos, eventualmente impactado pela pandemia de covid-19. O valor desses ganhos em 2019 era de R$ 70,6 milhões, aumentando para R$ 123,7 milhões em 2020. No entanto, caiu para R$ 10,2 milhões em 2021, expandindo para R$ 35,4 milhões em 2022. Em 2023, R$ 34,2 milhões.

A pandemia de covid-19 foi um período em que o lucro das empresas de saúde suplementar subiu muito, segundo o especialista Artur Horta. “A sinistralidade caiu muito (na pandemia), porque, mesmo que a gente tivesse uma demanda alta para casos de covid e suas consequências, a demanda dos outros procedimentos médicos caiu muito”.

“As pessoas adiaram tratamentos durante a pandemia. Com as pessoas em casa, diminuiu o número de acidentes. Então as pessoas procuraram menos os hospitais, usaram menos os planos de saúde, mas continuaram pagando. Isso fez com que a sinistralidade caísse e o lucro aumentasse”, complementou.

Um outro fator é que a Selic, taxa básica de juros brasileira, diminuiu na pandemia e ajudou as empresas a terem custos menores de dívidas. “Em 2022 e 2023, a gente teve o efeito rebote disso: a taxa de juros subiu, as pessoas começaram a sair de casa, voltou a vida normal , e assim, a sinistralidade disparou. Digamos que na pandemia foi um cenário que era perfeito para subir o lucro e depois em 2022 e 2023 perfeito para cair o lucro”, comentou Horta.

Já a receita líquida da companhia avançou 10,11% no último ano, em comparação ao ano anterior. Em 2023, foi de R$ 3,28 bilhões e, em 2022, R$ 2,97 bilhões. Enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, em inglês) foi de R$ 33,8 milhões em 2023. Este último é um dos principais indicadores do mercado financeiro.

O especialista em investimentos Artur Horta destacou, no entanto, que o segmento de saúde suplementar no Brasil é extremamente difícil. “Quem paga plano de saúde acha caro e, ao mesmo tempo, as empresas têm uma margem muito baixa, por vezes dão prejuízo. Ou seja, é um setor que é difícil de crescer no Brasil.”

Nesta perspectiva, o presidente da Unimed Fortaleza afirma que "a expectativa da Unimed Fortaleza é que ocorra a manutenção da estabilidade econômica do país em 2024, permitindo uma melhoria nos

indicadores de resultado da empresa".

"Embora o cenário do mercado de saúde suplementar seja desafiador, um dos objetivos da Unimed Fortaleza é a expansão da carteira de clientes, de forma responsável e sustentável. A Unimed Fortaleza tem tido, cada vez mais, uma atuação estratégica no público PJ, atuando na

gestão da saúde dos funcionários das empresas clientes", observou.

Apesar desta problemática e da alta competitividade do setor em Fortaleza, com outras grandes empresas em atuação, a Unimed tem uma vantagem por ser uma marca tradicional, que as pessoas já conhecem, na visão de Horta. “Isso pode fazer com que ela performe bem (a seguir), principalmente contra empresas mais novas e que estão se aventurando.”



