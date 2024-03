Imposto de Renda: mais de 94 mil cearenses já enviaram a declaração

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Declaração do Imposto de Renda segue até o dia 31 de maio

Parte dos contribuintes cearenses aproveitou o fim de semana e parte da segunda-feira para acertar as contas com o Leão. Isso porque até as 20h de ontem, 18, a Receita Federal recebeu 94.300 declarações do Imposto de Renda (IR) no Ceará. Ao todo, são esperadas 980.538 declarações apenas no Estado.

Desse montante, 47,1% dos contribuintes escolheram a opção de declaração pré-preenchida, por meio da qual o declarante baixa uma versão preliminar do documento, bastando confirmar as informações ou retificar os dados.

Além disso, 88,9% das que foram entregues até o momento serão restituídas. Já a opção de desconto simplificado representa 55,1% dos envios.

No Brasil, foram 3.057.217 declarações, o que equivale a 7,10% das 43 milhões esperadas para este ano. O prazo de entrega da declaração segue até o dia 31 de maio.

O novo intervalo, segundo a Receita, foi necessário para que todos os contribuintes tenham acesso à declaração pré-preenchida, que é enviada duas semanas após a entrega dos informes de rendimentos pelos empregadores, pelos planos de saúde e pelas instituições financeiras.

Segundo a Receita Federal, 86,8% das declarações entregues até agora terão direito a receber restituição, enquanto 7,4% terão que pagar Imposto de Renda e 5,8% não têm imposto a pagar nem a receber.

Um total de 46,7% dos contribuintes que entregaram o documento à Receita Federal usaram a declaração pré-preenchida. A opção de desconto simplificado representa 57,8% dos envios.

A declaração deste ano tem uma série de mudanças em relação à do ano passado. Por causa da elevação do limite máximo de isenção do Imposto de Renda, o valor de rendimento tributável anual que obriga o contribuinte a fazer a declaração subiu para R$ 30.639,90.

Além disso, os valores relativos ao patrimônio mínimo e à renda de atividade rural, isenta e não tributada também aumentaram. Em contrapartida, os valores de dedução não mudaram.

A lei que taxou as offshores e os fundos exclusivos também introduziu novas obrigações para declarar o Imposto de Renda. Os bens abrangidos pela lei, bem como suas atualizações, precisam ser declarados.

Caso não entregue a declaração dentro do prazo, o contribuinte pagará multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

Muitas pessoas vão preencher a declaração pela primeira vez neste ano. Siga as instruções e veja como preencher e enviar de forma rápida.

Pelo computador



É possível baixar o programa ou preencher a declaração online no computador. Para acessar, é preciso ter uma conta gov.br com nível prata ou ouro.



No celular



Disponível na Apple Store e Google Store, o usuário poderá baixar o aplicativo, preencher a declaração, receber alertas sobre o status e também fazer perguntas, dentre outros serviços.



Declaração pré-preenchida

Os usuários da conta Gov.br podem preencher a declaração de Imposto de Renda 2024 de forma mais fácil.

Isso porque, quem tem o cadastro na plataforma pode optar pela declaração pré-preenchida, que possibilita o início do processo com os diversos campos já completados automaticamente pelo sistema.

Por exemplo, informações de rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais são importadas da declaração do ano anterior, do carnê-leão e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos.

Além da facilidade, os contribuintes que optarem por essa opção, tem prioridade na hora de receber a restituição.



Para ter acesso à declaração pré-preenchida da Receita Federal, é preciso ter uma conta prata ou ouro no sistema.



Restituições do Imposto de Renda 2024

Quanto aos lotes de restituição também não houve alteração nas datas:

primeiro lote: em 31 de maio

segundo lote: 28 de junho

terceiro lote: 31 de julho

quarto lote: 30 de agosto

quinto e último lote: 30 de setembro

A consulta pode ser feita na página da internet da Receita Federal e nos apps da receita. Já a ordem de prioridade para a restituição é a seguinte:

Contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos

Contribuintes idosos com idade igual/superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de moléstia grave

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

Contribuintes que utilizaram a pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix

Demais contribuintes

Os critérios para desempate na entrega, dentro de cada prioridade, são os seguintes: data de entrega das declarações; declarações sem pendências devem ter as restituições pagas até o último lote de 30 de setembro.

É bom lembrar que a formação dos lotes de restituição depende dos valores repassados pelo Tesouro.



Alerta de golpes

Os cidadãos brasileiros já podem fazer gratuitamente sua declaração do Imposto de Renda (IR), referente ao ano base 2023, até o dia 31 de maio. Com isso, golpistas se aproveitam para criar falsos sites ou aplicativos.

Segundo o alerta do Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov), foram identificadas campanhas maliciosas, valendo-se da importância do tema e do início do período de entrega da declaração, induzindo usuários a baixar e instalar aplicativos falsos.

Para evitar ser vítima de golpes, a recomendação do órgão é que o cidadão baixe somente o aplicativo disponível no site da Receita Federal e utilize apenas essa página para fazer sua declaração. Além disso, reforça que todas as informações sobre o Imposto de Renda sejam buscadas neste endereço.