G20 no Ceará terá debate sobre educação e combate à pobreza e desigualdade social

Foto: José Wagner/Vice-Governadoria/Divulgação ENCONTRO do G20 no Ceará ocorrerá no Centro de Eventos, em Fortaleza

Na Presidência do G20 até dezembro de 2024, o Brasil terá, ao longo do ano, diversas reuniões, tanto técnicas quanto ministeriais, do grupo que reúne as maiores economias do mundo. Fortaleza será uma das cidades-sede do evento, o que poderá contribuir para a economia e o turismo do Ceará. Ontem, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), detalhou como o Estado receberá encontros de Grupos de Trabalho (GTs) das maiores economias do mundo, com discussões econômicas, como geração de emprego além de destacar a educação cearense.



Os representantes do G20 irão se reunir no Centro de Eventos do Ceará, na Capital. Conforme acrescenta Elmano, o fórum discutirá ainda o combate à fome, pobreza e desigualdade. “Aqui em nosso Estado, teremos quatro períodos de discussões, que começam no mês de junho. Entre os dias 10 e 12, iniciaremos o calendário do G20 no Ceará, com painéis organizados pelo Ministério da Fazenda e pelo Banco Central do Brasil”, esclareceu Elmano.



No período haverá reuniões técnicas organizadas pelo pelos entes, com o tema “Arquitetura Financeira Internacional”.

Já em julho, entre os dias 1º e 5, o Ceará receberá mais dois eventos, também organizados pelo Ministério da Fazenda do Brasil. Os temas desses eventos serão, “Parceria Global, inclusão digital e infraestrutura.”

Ainda em julho, o Ceará receberá, entre os dias 23 e 26, painéis organizados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. “O objetivo central será a discussão para ampliar a geração de emprego dos países menos desenvolvidos”, afirmou Elmano.



Os últimos encontros do G20 no Ceará serão realizados entre os dias 29 e 31 de outubro, com reuniões lideradas pelo Ministério da Educação. “Essa escolha não foi aleatória. A qualidade da educação do Ceará credenciou o nosso Estado a receber especialistas da área, dos principais países do mundo. E temos hoje o atual ministro da Educação, Camilo Santana”, celebra Elmano.



Para Elmano, o evento de outubro será uma oportunidade para o Ceará mostrar ao mundo o êxito dos índices da educação no Ceará. “Teremos a oportunidade de apresentar ao planeta a nossa educação, que há mais de uma década lidera os principais índices do País”, disse o petista.



Paralelamente aos fóruns, serão realizados eventos técnicos e culturais para promover o Ceará. O objetivo é ampliar os investimentos no Ceará, além da geração de novos empregos para os cearenses. “O presente e o futuro do nosso planeta estão passando pelo nosso Ceará”, finalizou Elmano.



Os encontros do G20 no Brasil serão finalizados em novembro, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Cúpula reunirá chefes de Estado e de Governo das principais economias do mundo, entre elas estão Estados Unidos, China, Rússia, Japão, Arábia Saudita, África do Sul, Canadá, União Européia, União Africana, entre outras. Juntos, elas representam 85% do PIB e 65% da população mundial.