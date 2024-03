Brisanet: 5G estará presente em toda a Capital até maio

Foto: JoaoFilho Tavares José Roberto Nogueira é fundador da Brisanet

O presidente e fundador da Brisanet, José Roberto Nogueira, afirmou em entrevista ao jornal O POVO que a cobertura do sinal 5G contemplará todo o território de Fortaleza até o fim de maio, com a consequente comercialização de chips da operadora.

Ele ratificou ainda que a empresa segue a meta de ter sinal 5G nas sedes de todos os 184 municípios cearenses até o fim de 2024 e acrescentou que a companhia já está começando a trabalhar a estruturação da rede de acesso à mais atualizada tecnologia de transmissão de dados também em Natal e em uma terceira capital nordestina, não revelada.

“Nesse momento, a gente está finalizando 380 pontos da Grande Fortaleza. Está faltando ainda negociar em torno de 20, que estão, principalmente, na área vertical, de prédios, onde a gente usa o topo para instalar a antena. Na área vertical, não dá para colocar torres, mas em toda a área horizontal da cidade, a gente já construiu. Então, faltam aí mais uns 60 dias para finalizar essas negociações, mas na periferia já começamos a fazer a venda do chip, de porta a porta”, explicou.

Em novembro, Nogueira já havia adiantado ao jornal O POVO sobre as dificuldades em negociar a instalação de antenas de transmissão do sinal 5G, principalmente na área nobre de Fortaleza. A fase de testes, no Ceará, começou pelo Interior do Estado, em meados de maio do ano passado.

“É um feito que em nenhum lugar do mundo está acontecendo: esse movimento do 5G adentrar na cidade pequena, no interior. A interiorização do 5G só está ocorrendo aqui no Ceará e já começamos em outros estados”, exaltou o presidente da Brisanet.

A empresa, que venceu o leilão da Anatel para operar o 5G em duas regiões brasileiras, prevê investir R$ 2 bilhões para a implantação da estrutura no Nordeste, sendo R$ 550 milhões em 2024. O 5G no Centro-Oeste também será operado pela companhia.

Conforme a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Ceará é o estado nordestino com mais antenas licenciadas para o uso da tecnologia 5G, com 1.192 unidades.



