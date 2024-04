Governo do Ceará desapropria antigo terreno da Ford em Horizonte

Foto: Aurelio Alves Em 2021, Ford anunciou fechamento da fábrica da Troller, que empregava quase 500 pessoas em Horizonte

O Governo do Ceará anunciou a desapropriação do imóvel concedido à Ford, em Horizonte. No local, funcionava a antiga fábrica da Troller. A decisão foi publicada no último dia 26 de março no Diário Oficial do Estado (DOE).

O movimento ocorre após O POVO noticiar no último dia 12 de março a informação de que empresas interessadas no espaço estariam em contato com o Governo do Ceará para instalação de projeto produtivo no espaço.

A área total do terreno é de 126.999,93 m². Segundo a decisão, o espaço será utilizado "para a captação e implantação de negócios e novos investimentos para o Estado."

Ainda conforme a determinação no DOE, cabe à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), por meio da Comissão Central de Desapropriações e Perícias da Procuradoria do Patrimônio e do Meio Ambiente, proceder com a desapropriação.

Já as despesas decorrentes da medida correrão à conta do Tesouro ou de recursos próprios da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Troller se negou a negociar a marca Troller para investidores e produção foi descontinuada Crédito: Aurelio Alves

O POVO entrou em contato com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e Prefeitura de Horizonte para comentarem sobre o movimento de desapropriação e se ele tem relação com o interesse de alguma empresa no espaço. A SDE preferiu não responder o questionamento.



Vale lembrar que o prefeito do município de Horizonte, Nezinho Farias (PSB), afirmou ao O POVO que "dois ou três negócios" estão em contato para instalação de projeto.

"Temos coisas pensadas (para a fábrica da Troller), mas neste momento pedimos reserva porque a Troller é decisão da Ford, que é uma multinacional e as decisões são fechadas por lá. Mas estamos dialogando junto com o Governo do Estado e temos dois ou três negócios para viabilizar e aguardamos por um bom retorno", afirmou Nezinho no último dia 12 de março, durante inauguração de projeto da J.Macêdo no município.

Na oportunidade, o gestor municipal se mostrava animado e esperava que um acordo pudesse ser fechado em breve.

Em 2024, completam-se três anos do fechamento da fábrica da Troller no Ceará. A marca, originalmente cearense, permanece sob controle da multinacional norte-americana Ford.

Na história do Ceará desde 1995, a marca Troller virou símbolo de sucesso da indústria local ao ser comprada pela Ford em 2007.

A Ford adquiriu a marca Troller do empresário cearense Mario Araripe em 2007. O valor da operação - atualizado pela inflação - passou dos R$ 5,5 bilhões Crédito: Aurelio Alves

No entanto, em 2020, quando a Ford anunciou uma profunda reestruturação na sua presença comercial no Brasil, fechou fábricas e anunciou o encerramento de produção de alguns modelos em solo nacional.

Esse processo atingiu a Troller e a matriz estadunidense estabeleceu o fechamento da fábrica em Horizonte para o último trimestre de 2021.

O POVO chegou a informar em meados de 2021 que três investidores demonstraram interesse de adquirir a marca Troller da Ford. Mas as negociações não andaram, apesar da atuação do Governo do Ceará e do Ministério da Economia nos bastidores para que o acordo acontecesse.

A partir daí, a Ford se fechou e permitiu o fechamento da fábrica, em setembro de 2021. Aproximadamente 500 funcionários da fábrica ficaram desempregados.

Depois do fechamento, em 2022, Estado e prefeitura de Horizonte mudaram a abordagem e passaram a buscar projetos de outros setores para ocupar o espaço deixado pela Troller no município.

Iniciativas do setor de alimentos e confecção apresentaram projetos, mas passados quase três anos do fechamento da operação da Troller, a fábrica permanece desocupada. (Colaborou Adriano Queiroz)

Linha do Tempo: Entenda o impasse da Ford em Horizonte

1995

> A fábrica de jipes Troller foi adquirida pelo empresário Mario Araripe. Foi a partir de seu esforço e investimento que as instalações foram ampliadas e o projeto técnico foi aperfeiçoado.

2007

> O sucesso da Troller aumentou ano após ano entre os amantes de trilha, seja para competições ou aventuras. O reconhecimento ao projeto veio quando a Ford pagou à época R$ 2,2 bilhões (valor que a preço de hoje seria superior a R$ 5,5 bilhões ao descontar a inflação).

2020

> Após anos sob controle da Ford mas gozando de certa "independência" em relação aos jipes Troller, a matriz anunciou que fecharia suas fábricas no Brasil, gerando mais de 5 mil demissões, a excessão seria a fábrica da Troller, que permaneceria em operação até o fim de 2021.

> Esse anúncio foi recebido no mercado como uma sinalização de que a Ford pretendia se desfazer da marca e vender seus direitos de produção em Horizonte.

2021

> A Ford anunciou a saída do Brasil em janeiro de 2021, sendo que, em setembro do mesmo ano, houve o fechamento da fábrica da Troller no Ceará.

> À época, o Governo do Ceará estudou a possibilidade de cobrar judicialmente da Ford uma reparação por conta do fim da operação da marca, que é originária do Ceará, e empregava quase 500 pessoas.

> Houve uma tentativa de negociação com investidores interessados em adquirir a operação da Troller, além das tratativas entre o então governador do Estado, Camilo Santana, e o presidente da Ford na América do Sul para reverter a decisão. Porém, sem êxito.

> Ao todo, três investidores se mostraram interessados em adquirir a marca Troller. Um deles assegurou investimento de R$ 750 milhões na fábrica.

> Em agosto, a Ford anunciou que anteciparia o fechamento da operação em Horizonte, de dezembro para o fim de outubro.

> A decisão da Ford de manter a marca Troller mesmo descontinuando a produção afetou também os pontos de venda da marca. Em outubro daquele ano, consulta feita pelo O POVO junto às concessionárias no Nordeste mostrou que as últimas unidades novas estavam sendo vendidas por até R$ 299 mil.

2022

> Após o fechamento total da operação automobilística da Troller, a fábrica passou a ser especulada para ser sede de novos empreendimentos. Em março de 2022, O POVO apurou que o Estado e a prefeitura já haviam negociado com indústrias do setor de alimentos e confecção, uma delas seria de grande porte.

2024

> Passados três anos do anúncio de fechamento da fábrica da Troller pela Ford, em março O POVO apurou com o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, que o Governo do Ceará negociava com "duas ou três" empresas para que possam se instalar no espaço fabril deixado no município, que está desocupado desde 2021.

> Praticamente duas semanas após O POVO informar das novas negociações, publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) detalha a determinação de que seja realizada reintegração de posse da planta fabril da Ford, em Horizonte.

Silêncio

O POVO entrou em contato com a SDE, com a Adece e a Prefeitura de Horizonte, mas não obteve retorno de nenhum deles até a publicação desta matéria