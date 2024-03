Horizonte negocia com novas empresas para ocupar espaço da Troller

Foto: Aurelio Alves Unidade ficou desocupada desde o fim da operação da Troller, em setembro de 2021

Próximo de completar três anos do fim da operação da Troller no Ceará, o Governo do Ceará está em contato com "dois ou três negócios" com interesse de operar naquele espaço, localizado na cidade de Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza).

A informação foi confirmada pelo prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB). O gestor municipal se mostra animado e espera que um acordo possa ser fechado em breve.

"Temos coisas pensadas (para a fábrica da Troller), mas neste momento pedimos reserva porque a Troller é decisão da Ford, que é uma multinacional e as decisões são fechadas por lá. Mas estamos dialogando junto com o Governo do Estado e temos dois ou três negócios para viabilizar e aguardamos por um bom retorno", afirma.

Nezinho destaca que negociações com outras empresas também avançaram nos últimos meses e outros projetos também devem ser instalados no município, como fábricas para produção de colchões e móveis.

O prefeito diz que o cenário de atração de investimentos para o município volta a ficar positivo após dois anos difíceis.

"A gente passou nos últimos dois anos uma fase difícil por conta da pandemia ainda e ficou um pouco parada essa questão e agora voltamos a ter investimentos na geração de emprego e renda que é o que mais tem sido cobrado pela população, que são oportunidades de emprego."

Na história do Ceará desde 1995, a marca Troller virou símbolo de sucesso da indústria local ao ser comprada pela Ford em 2007.

No entanto, em 2020, quando a Ford anunciou uma profunda reestruturação na sua presença comercial no Brasil, fechou fábricas e anunciou o encerramento de produção de alguns modelos em solo nacional.

Esse processo atingiu a Troller e a matriz estadunidense estabeleceu o fechamento da fábrica em Horizonte para o último trimestre de 2021.

Leia mais J Macêdo prepara investimento de R$ 63 milhões em parque fabril

Sobre o assunto J Macêdo prepara investimento de R$ 63 milhões em parque fabril

Apesar do interesse de pelo menos três investidores em adquirir a marca Troller da Ford e a formação de grupo de trabalho com Governo do Ceará, Federação das Indústrias do Ceará (Fiec) e Ministério da Economia, além de outros estados afetados pela saída da Ford, as negociações não andaram.

Desde então, a Ford se fechou e permitiu o fechamento da fábrica, em setembro de 2021. Aproximadamente 500 funcionários da fábrica ficaram desempregados.

Depois do fechamento, em 2022, Estado e prefeitura de Horizonte mudaram a abordagem e passaram a buscar projetos de outros setores para ocupar o espaço deixado pela Troller no município.

Iniciativas do setor de alimentos e confecção apresentaram projetos, mas passados quase três anos do fechamento da operação da Troller, a fábrica permanece desocupada. (Colaborou Adriano Queiroz)

Conheça as maiores pagadoras de DIVIDENDOS e estratégias para 2024

Histórico

Troller foi fechada em 2020, quando a Ford, proprietária da marca, resolveu encerrar a operação das fábricas da empresa no Brasil