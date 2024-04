Governo prevê R$ 1 bilhão em obras de segurança hídrica no Ceará até 2026

Foto: Nívia Uchoa (Governo do Estado) ÁGUAS DA Transposição saíram para o Cinturão das Águas no ano passado

O Ceará conta com a previsão de que investimentos do Governo Federal cheguem a R$ 1 bilhão para obras de segurança hídrica até o fim de 2026. Nesta sexta-feira, 5, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), visita o Estado e assina ordem de serviço relacionada ao tema.

A obra a ser iniciada após a assinatura do presidente será a do Ramal do Salgado de transposição do Rio São Francisco.

Será feito um canal a céu aberto que encurtará em 150 km a viagem das águas do Rio São Francisco até o Açude Castanhão.

Ao O POVO, o secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério de Desenvolvimento Regional, Giuseppe Serra Seca Vieira, explica que a assinatura da ordem de serviço precede a contratação de empresa e apresentação de projeto executivo, para que depois de aprovado a obra possa ser iniciada.

Ele estima que em até três meses o trabalho possa efetivamente iniciar no canteiro de obras. "Espero que dois anos seja o prazo para a execução da obra", destaca.

Giuseppe ressalta que o investimento deve diminuir o tempo de deslocamento das águas até a chegada ao Castanhão, reduzindo o percurso em praticamente 100 km, diminuindo a perda de água e garantindo a gestão eficiente do recurso hídrico.

Somente em liberações de recursos ligadas ao Cinturão das Águas e o Ramal do Salgado da transposição do São Francisco, já beira os R$ 750 milhões somente neste ano, fora o que já foi liberado no ano passado.

O secretário destaca que além desses montantes, há outros projetos que devem ser somados, o que chegaria a aproximadamente R$ 800 milhões em projetos de segurança hídrica no Ceará.

As obras ligadas à transposição do São Francisco são as que mais geram transferências de recursos ao Ceará nesta área. Somente nesta obra do Ramal do Salgado são mais de R$ 622 milhões previstos até o fim da obra, com R$ 400 milhões já encaminhados para construção.

Dentro desse contrato ainda há aplicações para recuperação de reservatórios hídricos, tanto aqueles considerados estratégicos para a própria obra da transposição, que estão sendo contratados pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca (Dnocs), além de sistemas de abastecimento de água.

"Temos bastante coisa em andamento. Além do Ramal do Salgado, que é o maior em termos de volume de recursos. Temos anúncio de liberação de mais R$ 100 milhões para continuidade e perspectiva de conclusão do Cinturão das Águas (em 2023 já haviam sido liberados outros R$ 100 milhões) e mais novidades que devem ser anunciadas pelo presidente Lula", disse.

Há ainda termos de compromisso assinados entre o Governo Federal e o Governo do Estado para construção de sistemas de abastecimento para comunidades rurais isoladas, que beira em torno de R$ 70 milhões em investimentos. (Com informações de Armando de Oliveira Lima/Enviado O POVO a Iguatu)

