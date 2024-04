Governo promete redução média de 10% no ICMS para setor de confecção e vestuário

Foto: FERNANDA BARROS FORMALIZAÇÃO do setor é um dos obetivos do governo

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), prometeu ao setor de confecção e vestuário uma redução média de 10% da carga tributária do segmento; algo que pretende incentivar tanto o consumo quanto a formalidade. O gestor esteve com empresários na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza e com o secretário estadual da Fazenda, Fabrízio Gomes ontem, 17.

O POVO questionou a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) sobre os percentuais de reajuste do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o setor, em relação à alíquota anterior e à atual, e solicitou acesso ao documento assinado. No entanto, recebeu apenas a informação de que houve redução de 10%.

Uma das principais alterações da proposta segue um entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que exclui o ICMS da base de cálculo para a incidência do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Além disso, houve a "revisão das cargas do ICMS aplicáveis às operações praticadas pelo segmento, de modo a equilibrar a sua competitividade", segundo informou o governo.

Neste cenário, a reportagem apurou que, desde 2021, as alíquotas do setor, na circulação de mercadorias oriundas de estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, eram de 3% quando a mercadoria era vendida aqui mesmo no Estado; 4% quando procedente do Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo; e 6% quando procedente do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo.

Nas entradas de produtos de origem estrangeira vindos de outras unidades da Federação, os percentuais eram acrescidos de 3% quando a mercadoria era procedente do Sul e Sudeste, exceto Espírito Santo; e 8% quando a mercadoria era procedente do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e Espírito Santo.

Segundo Elmano, o segmento é um grande gerador de empregos no Ceará, sendo o reajuste necessário para fortalecer a área. “Nós estamos fazendo uma redução de tributos para esse setor absolutamente justa (...), porque também já tínhamos decisão do Supremo Tribunal Federal sobre determinadas matérias, e acolhemos a sugestão dos empreendedores para fazer essa redução tributária.”

O objetivo é incentivar comerciantes informais a se formalizarem, dado a melhora do cenário, e motivar mais as pessoas a fazerem compras, já que os preços estarão competitivos, conforme o presidente da CDL, Assis Cavalcante. “Quando baixa a alíquota, nós temos, realmente, a mesma forma de baixar os preços dos produtos.”

O secretário Fabrízio Gomes complementa que todo o segmento de vestuário e confecção do Estado será beneficiado. “Todas aquelas empresas, não sei o número de empresas, vão ser beneficiadas. Você está tendo uma adequação, reduzindo a carga tributária do segmento. (...) Você vai gerar mais emprego, mais desenvolvimento econômico.”

A decisão ocorreu em meio à alta concorrência com produtos asiáticos – via plataformas Shein, Shopee e AliExpress, por exemplo – que impactam o comércio local, tendo em vista que o programa governamental Remessa Conforme zerou os impostos para compras de até US$ 50, exceto o ICMS. Esta pauta vem sendo discutida por interferir na isonomia dos comerciantes, e, atrelada a um cenário de informalidade, aumenta o desafio do setor no Estado.

Gomes detalhou que a maior parte dos Estados no País busca uma elevação das alíquotas para amenizar tal concorrência. “Alguns Estados ainda estão reticentes quanto a isso, mas o que a gente entende que é consenso é que precisa de isonomia entre os segmentos”, afirmou o secretário, que participou da reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) com os entes federativos na última semana e discutiu a questão.

“Eu não posso ter uma carga tributária menor para quem compra, para quem importa, enquanto que você tem os empresários locais/regionais dentro do País tendo uma carga tributária maior, perdendo competitividade. Quem gera emprego dentro do País muito mais é esse segmento econômico”, acrescentou o secretário da Fazenda. (Com Armando de Oliveira Lima)



