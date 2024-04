Enel Ceará vai construir 3 novas subestações e ampliar capacidade para mais de 2 milhões de clientes

Foto: Samuel Setubal JOSÉ Nunes diz que também tem conversado com o setor turístico para entender demandas

Em meio a crise desencadeada pela insatisfação em relação à qualidade dos serviços no Ceará, e um posicionamento mais duro do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), a Enel tenta acelerar investimentos no Estado. O plano de investimentos da empresa para 2024 envolve o início de obras que prometem ampliar a capacidade de distribuição de energia elétrica.

Ao O POVO, o diretor-presidente da distribuidora, José Nunes de Almeida Neto, ressalta a perspectiva de maior segurança no fornecimento. Estão planejadas três novas subestações e ampliações e melhorias em outras subestações localizadas em dez municípios.

Conforme a Enel Ceará, a previsão é de que as obras e melhorias possam ser entregues entre 2024 e 2026, mas não detalhou meses.

Entre as três novas subestações que serão construídas do zero, está a do Vale do Jaguaribe. Será instalada em Iracema (a 286 km de Fortaleza, na divisa do Rio Grande do Norte), mas que vai abastecer carga para Jaguaribara, Alto Santo, Potiretama, São João do Jaguaribe, Iracema, Ereré e Pereiro.

O mesmo ocorre na subestação prevista para Barroquinha (localizada a 388 km da Capital, próximo da divisa com o Piauí). A distribuidora também tem planos de construção de uma subestação em Fortaleza, no espaço da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A Capital ainda deve ser beneficiada com obras de ampliação e melhoria da capacidade de outras duas subestações, a do Itaperi e a Água Fria (localizada no bairro Sapiranga).

Há ainda projetos para as cidades de Caucaia, Aquiraz (na subestação Praia Bela), Crato, Jaguaribara, Porteiras, Cruz, Itarema, Itapipoca (na subestação Baleia) e Guaraciaba do Norte.

Ao todo, são 14 projetos anunciados e a promessa da empresa de energia é impactar positivamente mais de 2 milhões de clientes no Estado. A companhia não confirmou de quanto será o investimento nos projetos.

A maioria dos projetos está localizado na Região Metropolitana de Fortaleza e no litoral, mas existem iniciativas em quase todas as regiões do Estado.

Foto: FCO FONTENELE Sede da Enel Ceará, em Fortaleza

José Nunes destaca que o trabalho de ampliação da capacidade de distribuição de energia em pontos de grande demanda do Estado já tem gerado frutos. Ele cita duas regiões especificamente: Aracati e São Gonçalo do Amarante.

No primeiro município, o presidente da Enel Ceará diz que a gestão municipal gravou vídeo agradecendo o trabalho feito pela empresa na cidade, o que gerou um período de Carnaval sem sobressaltos.

Já em São Gonçalo do Amarante, destaca que trabalho foi realizado junto à prefeitura e empresários locais para mapear a demanda e os problemas no município também foram contornados com o chamado "desmembramento de transformadores".

Apesar das declarações, tanto no Carnaval como na Semana Santa, e antes disso, no Réveillon, empresários do setor do turismo, incluindo os de São Gonçalo do Amarante, relataram prejuízos após falta de energia, como mostrou o O POVO à época.

Sobre a demanda do setor de turismo, destaca que se reuniu com o trade turístico. "Nós tivemos uma interação, uma reunião com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) para focar quais dificuldades, dos pontos de sazonalidade, quando a proporção de demanda é muito elevada e onde é possível trabalhar preventivamente", destaca.

CIDADES BENEFICIADAS COM NOVOS INVESTIMENTOS da ENEL

3 novas subestações:

Iracema (Vale do Jaguaribe), Barroquinha e Fortaleza (Uece)

11 ampliações e melhorias:

Fortaleza (nas subestações do Itaperi, Água Fria), Caucaia, Aquiraz (na subestação Praia Bela), Crato, Jaguaribara, Porteiras, Cruz, Itarema, Itapipoca (na subestação Baleia) e Guaraciaba do Norte

Mais de 2 milhões de clientes da Enel Ceará devem ser beneficiados com os investimentos

Fonte: Enel Ceará

CPI

Está prevista para esta semana, a oitiva da direção da Enel na CPI que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará. O material produzido pela CPI será entregue ao Ministério de Minas e Energia