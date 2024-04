Ceará é o 2º do Nordeste na proporção entre patentes obtidas e PIB estadual

Foto: FABIO LIMA RECENTEMENTE, Viçosa do Ceará foi reconhecida como a capital cearense da cachaça

O Ceará é o segundo melhor do Nordeste no ranking dos estados com o maior número de patentes concedidas em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Esse resultado também coloca o Estado como o nono melhor do País neste quesito.

Os dados fazem parte de levantamento feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Conforme a divulgação, o Ceará possui 0,17 patentes pelo PIB em 1 bilhão de reais. O líder é o Rio Grande do Sul, com 0,72 patentes/PIB em 1 bilhão de reais.

Pedro Trippi, coordenador de Competitividade do CLP, mesma organização que divulga anualmente o ranking de competitividade de estados e também de municípios, explica que um dos 99 indicadores analisados nas diferentes categorias dizem respeito às concessões de patentes.

O indicador faz parte do pilar de inovação nos estados. Segundo Pedro, a intenção é medir a concessão de patentes por meio de um caminho tangível em um processo da atividade inovadora de uma região de um estado ou de um setor econômico.

"Quanto mais patentes estão sendo concedidas em um estado é uma evidência importante de que naquele estado a atividade inovadora, de investimento em novas tecnologias e produtos está ocorrendo", diz.

Pedro ainda destaca que esses indicativos de inovação são peças-chave para medir a saúde do ecossistema de inovação e empreendedorismo inovador dentro de um estado.

Com um bom sistema de aplicação de patentes a produtos, o empreendedor garante sua propriedade intelectual, estimula mais inovação e garante a comercialização e renda sobre o produto patenteado.

Conforme os dados do CLP, o Ceará apresenta contínuo crescimento no ranking de inovação e patentes nos últimos anos. Na primeira edição do estudo, em 2016, o Estado aparecia apenas como o 17º com a maior concessão de patentes em relação ao PIB.

"É uma evidência de que o Estado fez o dever de casa nesta área. Analisando outros indicadores do pilar de Inovação, como investimento público e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), estão totalmente relacionados e o Ceará está em 9º também", afirma Pedro.

O indicador de patentes utiliza dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e da Consultoria Tendências (que cruza os dados com o PIB projetado), avaliando o total de concessões em relação ao total de riquezas produzidas pelos estados.

Os tipos de projetos concedidos pelo INPI em relação às patentes foram as descritas nas categorias "Patente de Invenção", "Modelo de Utilidade" e "Certificado de Adição".

Vale destacar que o topo do ranking é dominado pelos estados do Sul, depois vem os estados do Sudeste, com o Rio Grande do Norte em sétimo (rompendo a sequência ao ficar à frente do Espírito Santo) e depois o Ceará.

PROPRIEDADE INTELECTUAL

No último dia 26 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que tem por objetivo a conscientização sobre os direitos relacionados ao tema e a contribuição de criadores e inovadores para o desenvolvimento da sociedade em geral

Estímulo à cultura inovadora no Estado

Da parte do Governo do Estado, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) tem como um dos pilares estimular a cultura inovadora e inventiva dos cearenses e foca em apoiar a proteção das criações e a transferência e comercialização de novas tecnologias e invenções, segundo detalha Sandra Monteiro, titular da pasta.

Ela diz cita, como exemplo, o caso da Agência de Inovação da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que hoje realiza a proteção de mais de 170 ativos intelectuais. "Também contamos com a Agência de Inovação do Núcleo de Tecnologia e Qualidade Industrial do Ceará (Nutec), que presta serviços voltados para Propriedade Intelectual, com consultoria para redação, depósito e acompanhamento de patentes, marcas, além de registros de software, licenciamento e transferência de tecnologia."

No âmbito federal, Sandra acrescenta que o Ceará possui estruturas ligadas a instituições de ensino tecnológico e superior que prestam assistência voltada aos processos de Propriedade Intelectual. Alguns exemplos são a UFC Inova e o Polo de Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

"O destaque do Ceará no ranking da CLP é reflexo, a meu ver, de uma política estadual que visou o aumento na formação de mestres e doutores em nosso Estado. Para além da elevação desse número, temos, agora, o desafio de qualificar esses profissionais na área de Propriedade Intelectual (formação de recursos humanos), ampliando essa cultura de inovação."