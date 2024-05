Panorama da filantropia brasileira será apresentado no O POVO

Foto: FÁBIO LIMA Marcos Tardin, gerente geral da FDR, no momento de criação de Rede de Investidores Sociais no Ceará

O panorama da filantropia brasileira será apresentado, por meio do Censo do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), no Espaço O POVO de Cultura & Arte, na próxima quinta-feira, 16 de maio.

O encontro presencial em Fortaleza tem como tema "(re)Pensar o papel da filantropia e do Investimento Social Privado à luz do Censo Gife".

O evento é gratuito, mas possui inscrições online, pois as vagas são limitadas e voltadas ao público-alvo do investidor social.

A realização deste momento se dá depois do lançamento da Rede de Investidores Sociais (RIS) do Ceará no fim do ano passado.

Para a ocasião, além de associados Gife, outros investidores sociais, e lideranças de organizações da sociedade civil estarão no encontro, na sede do O POVO.

Os participantes terão a oportunidade de conhecer os principais conceitos, as melhores práticas e as tendências do campo da filantropia e, a partir disso, conectá-las com a realidade das suas organizações.

Marcos Tardin, âncora do programa Debates do Povo da rádio O POVO CBN e gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha (FDR), entidade que é uma das coordenadoras da RIS, frisa que a apresentação dos dados provocará reflexões, estímulos e "muitos incômodos".

"Entendo esses incômodos como o principal combustível ao tomarmos iniciativas que mudem para melhorar a realidade do Ceará e do Brasil".

Ele acrescenta que acredita no papel que a contribuição da RIS Ceará "pode dar para o crescimento do investimento social privado feito por empresas e famílias do Ceará."

Para se ter ideia, a RIS é um espaço de articulação para que investidores sociais de uma mesma região ou localidade possam trocar experiências, buscar soluções conjuntas frente aos desafios locais e refletir sobre temáticas transversais do Investimento Social Privado (ISP) e da filantropia.

Além da FDR, a entidade é coordenada estadualmente pelo Instituto Beatriz e Lauro Fiuza (IMJK), pela Diageo e a Impacta Nordeste.

Já o Gife, como referência nacional em mobilização de ISP e filantropia, promove a integração de uma rede de mais de quase 170 associados.

Há 28 anos, a associação conecta e incentiva instituições para que elas invistam e executem iniciativas e projetos de interesse público, voltados à redução das desigualdades, equidade racial e de gênero, educação, saúde, justiça climática, sustentabilidade e apoio à juventude, entre outros segmentos.

Serviço

Evento (re)Pensar o papel da filantropia e do Investimento Social Privado à luz do Censo Gife

Quando: 16 de maio, quinta-feira, das 9h às 12h

Local: Avenida Aguanambi, 282, no Espaço O POVO de Cultura & Arte.

Incrições: abrir.link/hmRZw



