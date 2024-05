Nordeste lidera expansão da produção de energia no País

Foto: Julio Caesar USINAS eólicas representam 44% da expansão

A capacidade de geração de energia elétrica do Brasil cresceu 4.284 megawatts (MW) no acumulado de 2024, sendo 93,79% de fontes limpas e renováveis. A maior expansão de projetos é observada no Nordeste.

As usinas solares fotovoltaicas representaram 49,23% da potência acrescentada, seguidas das eólicas, com 44%.

Os dados são da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e estão atualizados até a sexta-feira, 17. Vale ressaltar ainda que os 4.284 MW acrescidos podem atender aproximadamente 9 milhões de pessoas.

Atualmente, a potência instalada do Sistema Interligado Nacional (SIN) é de 202.233 MW, com 84,49% de fontes renováveis. Ainda de acordo com as informações divulgadas, entraram em operação 132 novos empreendimentos de geração de energia neste ano.

Além disso, a região Nordeste abriga a maioria deles: 104 dessas novas usinas, com 3.323 MW de capacidade. O Sudeste detém 19 novas instalações, capazes de gerar 809,53 MW.

“Os dados reforçam o potencial do nosso Nordeste, dos nossos recursos hídricos, do nosso vento e nosso sol, como importantes recursos para nossa matriz energética. Estamos avançando em ações concretas para ampliar essa renovabilidade, levando desenvolvimento, geração de emprego e renda para a população", ressaltou o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

As usinas solares estão em franca expansão no Brasil. Em 2024, são 57 novos empreendimentos e uma capacidade adicionada de 2.109 MW. O crescimento das eólicas também é significativo nos últimos anos e, neste ano, entraram em operação 62 usinas, com 1.885 MW de potência.

As termelétricas foram a terceira fonte com maior representatividade no crescimento deste ano. Até agora, 265 MW foram acrescentados, graças a inauguração de oito empreendimentos.

Já as pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e centrais geradoras hidrelétricas (CGH) responderam por 0,55% da potência adicionada este ano, com cinco novas usinas.

De acordo com as projeções da Aneel, é estipulada uma entrada em operação de um total de 255 novos empreendimentos até o fim do ano, o que representa um acréscimo 9.182 MW. A expectativa é que as usinas solares e eólicas sigam como a maioria das usinas a serem inauguradas.

As usinas que passaram a operar em 2024 estão instaladas em 14 estados. Os destaques, em ordem decrescente, foram o Rio Grande do Norte (1.381,23 MW), a Bahia (673,50 MW) e Minas Gerais (649,54 MW)