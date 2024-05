Financiamento de veículos cresce 32,9% no Ceará

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 15.09.23 - Os dados são do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3

No mês de abril, o Ceará foi responsável pelo financiamento de 16,9 mil veículos, entre novos e usados. Os dados são do Sistema Nacional de Gravames (SNG), operado pela B3.

No total, o Estado teve um crescimento de 32,9% no número de financiamentos na comparação com igual período do ano anterior e de 1,4% em relação a março.

Levando em consideração o segmento de automóveis leves, a alta foi de 31,4% ante abril de 2023 e de 4,6% comparado com março.

Já em financiamento de motos, foi registrado aumento de 28,8% frente a igual mês do ano passado, mas queda de 2,8% em relação ao mês anterior.

Para veículos pesados, o número foi 45,9% maior do que o mesmo período do ano passado e 1,5% maior do que em março.

Cenário nacional

No Brasil, cerca de 611 mil veículos foram financiados em abril, o que representa um crescimento de 45% quando comparado ao igual mês do anterior e uma alta de 7% em relação a março.

No acumulado do ano de 2024, até o mês de abril, as vendas de veículos financiadas somaram 2,27 milhões de unidades, entre novas e usadas – incluindo motos, autos leves e pesados.

Com o recorte das regiões do Brasil, o Sudeste é destaque, como sendo responsável por 43,5% dos financiamentos. Em seguida aparece o Sul (20,9%), o Nordeste (17,5%), o Centro-Oeste (10,9%) e o Norte (7,2%).

A B3 opera o Sistema Nacional de Gravames (SNG), a maior base privada do País, que reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo território nacional.

Quer comprar um carro popular? Veja como obter desconto

Mais notícias de Economia