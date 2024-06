Reijiers projeta crescer 30%, incluindo plantas ornamentais em seu mix

Foto: Divulgação/Leo Kaswiner ROBERTO Reijers produz em São Benedito, na Serra da Ibiapaba

A Reijiers Ceará projeta um crescimento de 30% em seu faturamento no ano de 2024, com a inclusão de plantas ornamentais em seu mix de produtos. A empresa, que tem destaque no segmento de flores, notadamente na produção e comercialização de rosas, tem apostado também nesse nicho.

“Nós estamos buscando esse crescimento em 2024, justamente, por causa das plantas ornamentais. Estamos investindo muito na cultura de plantas. Não é mais só rosas ou flores cortadas. Estamos vendendo e vendo que tem uma lacuna e uma falta no mercado muito grande das plantas ornamentais”, disse o CEO da empresa, Roberto Reijiers. Atualmente, segundo o executivo, a venda de plantas ornamentais representa cerca de 30% do faturamento total da Reijiers.

“Hoje, o Ceará já é bem forte na produção, mas nós precisamos ainda divulgar o potencial que o Ceará tem para o mercado. Então, esse é o principal objetivo que temos. Eu acredito que nós vamos ter um bom crescimento em 2024, graças à nossa distribuição. Nós estamos vendendo, através de grandes redes de supermercado, e procurando outros nichos de mercado para conseguir ter um crescimento favorável”, pontuou.

Leia mais Área de litígio: estudo do Ceará aponta que Piauí avançou sobre 50 km da Serra da Ibiapaba

Sobre o assunto Área de litígio: estudo do Ceará aponta que Piauí avançou sobre 50 km da Serra da Ibiapaba

Nesse sentido, uma das apostas é o mercado do Centro-Oeste. “Hoje nós estamos atuando em todas as capitais do Norte e Nordeste, desde Salvador até Belém. Nós temos essa possibilidade por conta da nossa distribuição e já estamos começando a mandar para o Centro-Oeste também”, afirmou Roberto Reijiers, que descartou, contudo, voltar a exportar no médio prazo.

“Hoje não está em pauta voltarmos a exportar. Nós estamos com uma situação econômica incerta lá fora e fazer exportação é um investimento muito alto. Então, nós queremos primeiro focar em consolidar, principalmente a produção do estado do Ceará, no mercado nacional”, argumentou Reijiers. A empresa também optou por não dar seguimento à produção de frutas exóticas.

“Nós começamos, inclusive, a plantar em uma área grande, mas não é a nossa praia e não é o nosso mercado, que tem uma falta muito grande de flores. Nós entramos nesse mercado de frutas exóticas, justamente por causa da pandemia, quando nós tínhamos a área e as pessoas ociosas, mas resolvemos abortar esse projeto”, explicou o executivo.

O grupo Reijiers foi fundado em 1972, na cidade paulista de Holambra, e chegou ao Ceará no ano 2000, com produção na região da Serra da Ibiapaba, entre os municípios de São Benedito e Ubajara, sendo atualmente o maior produtor de rosas do Brasil. (Adriano Queiroz)



Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia

Mostra

A Reijers participou, pela primeira vez neste ano, da PEC Nordeste, que aconteceu na última semana, no Centro de Eventos do Ceará