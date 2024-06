Conselho da Sudene vai definir se estados terão acesso a recursos do FNE

Foto: AURÉLIO ALVES A medida segue para aprovação nesta quinta-feira, 13, no Conselho Deliberativo da Sudene (Condel).

O Conselho da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) vai definir se os estados terão acesso a recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O assunto foi confirmado com exclusividade pelo presidente da superintendência, Danilo Cabral, em entrevista ao O POVO.

Danilo detalha que os investimentos serão em torno de R$ 5 bilhões voltados para os estados, com o objetivo de que apontem obras estratégicas, realizem leilões e as respectivas empresas contratadas assinem a operação com o Banco do Nordeste (BNB).

O projeto foi aprovado no pré-Condel na última quinta-feira, 6, com a presença dos representantes do conselho.

O andamento da medida está programado para o segundo semestre deste ano, com participação do BNB realizando a pesquisa com os governadores acerca das demandas.

“Ele (BNB) vai a campo escutar quais são as demandas que tem para o exercício seguinte, então na partida já os governadores indicariam ali nesse espaço fiscal”.

“Para o governador dizer assim: ‘no meu estado me interessa fazer uma obra de saneamento na região metropolitana e eu vou precisar de um financiamento de R$ 150 milhões de FNE’. Então eu vou falar pro FNE fazer um financiamento de tanto para tal cidade para quem for fazer aquela obra ter acesso aquele recurso”, continua.

O presidente afirma que o avanço da pauta é fruto do diálogo com os governadores. "A gente tem tido um estreitamento muito forte com o Consórcio Nordeste, a gente andou meio distante nos últimos anos do diálogo federativo, mas a gente tem se aproximado". (com informações de Armando de Oliveira Lima)



