Queda no número de negativados cai 4,1% em maio no Ceará

A queda no número de negativados no Ceará caiu 4,1% em maio deste ano em comparação com o mesmo período de 2023.

Os dados são do Indicador de Inadimplência do Serviço de Proteção ao Crédito Brasil (SPC) em parceria com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE), publicados por meio do Radar do Varejo Cearense.

O detalhamento do indicador mostra que 10,5% do total de negativados do Estado têm atrasos de até 90 dias. Outra indicação do levantamento é que 32,7% têm dívidas que somam até R$ 500.

No cenário apresentado, 15% dos cearenses possuem dívidas que ultrapassam R$ 7,5 mil. Já o valor médio por devido por cada negativado foi estimado em R$ 4.145,50 em maio deste ano, acima do verificado em maio do ano passado, com um valor registrado de R$ 3.512,30.

“Em suma, há o fato positivo em relação às quedas consecutivas no número de inadimplentes no Estado, uma vez que isso resgata o poder de compra das famílias, impulsionando as vendas com perspectivas positivas para o futuro. Mas, por outro lado, observa-se um crescimento do valor médio devido”, destaca Freitas Cordeiro, presidente da FCDL-CE.

Seguindo a tendência observada no número de devedores, o número de dívidas em atraso no Ceará também caiu em maio de 2024. No comparativo com o mesmo período do ano passado, o recuo foi de 0,9%. Os detalhamentos do levantamento mostram que, do total de negativados no Estado, 60,2% têm o setor bancário como credor e 8,8% o comércio.

Outro apontamento da pesquisa é que a recuperação de crédito no Ceará cresceu 28,8%. Segundo o levantamento, o prazo médio para a recuperação de crédito é de 8,6 meses.

De acordo com Freitas Cordeiro, o volume de consultas no Estado apresenta uma queda nos últimos meses. “No acumulado dos 12 meses encerrados em maio de 2024, esse indicador apresentou recuo depois de uma longa sequência de altas. A queda foi de 2,9%”, complementa.

Cenário de negativados no Brasil

Em âmbito nacional, os dados do indicador de recuperação de crédito mostram que em maio deste ano, o número de brasileiros negativados caiu para 4,16% em comparação com maio de 2023.

O crescimento do indicador acumulado em 12 meses se concentrou no aumento da recuperação de consumidores que levaram de 1 a 3 anos (28,48%) para efetuarem o pagamento de todas suas dívidas.

Cada consumidor recuperado pagou, em média, R$ 2.030,56 na soma de todas as dívidas que tinha. Os números ainda mostram que 60,42% pagaram até R$ 500 nas dívidas que possuíam.

O indicador ainda revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 76,1 dias, ou seja: depois de 2,5 meses (em média) de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.



O indicador ainda revela que o tempo médio entre o vencimento de uma dívida para outra é de 76,1 dias, ou seja: depois de 2,5 meses (em média) de ficar inadimplente, o consumidor volta a atrasar o pagamento de uma segunda conta.



Apontamentos da pesquisa no Ceará em maio de 2024