Ceará foi o 3º no NE que mais emplacou veículos elétricos

Foto: Divulgação/Poliana Ramalho Ceará foi um dos estados do Nordeste que mais vendeu carros elétricos no primeiro semestre de 2024.

O Ceará foi o terceiro estado do Nordeste que mais emplacou veículos eletrificados (elétricos e híbridos) no primeiro semestre deste ano. Veja o ranking completo ao fim desta matéria.

Com 1.823 vendas, o número foi 194% superior em comparação com o mesmo período do ano passado, que registrou 620. Apenas em junho, foram 337 emplacamentos. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Dentro das 50 cidades que mais emplacaram nos seis primeiros meses do ano, Fortaleza ocupou a 10º posição, com 1.310 vendas de veículos leves eletrificados. No mês passado, o número registrado foi de 235.

Cenário nacional

O primeiro semestre de 2024 registrou um total de 79.304 veículos leves eletrificados vendidos no Brasil.

Esse total representa um aumento de 146% sobre os 32.239 do primeiro semestre do ano passado e 288% sobre os 20.427 do primeiro semestre de 2022.

“Os números atestam o momento exuberante da eletromobilidade no Brasil e confirmam a previsão da ABVE de que 2024 terminará com um novo recorde de mais de 150 mil veículos eletrificados vendidos no ano, o que significaria um crescimento superior a 60% sobre os 93.927 de 2023”, diz a ABVE.

Em junho, foram registrados 14.396 emplacamentos, o que representa um aumento de 131% sobre um junho de 2023, de 6.225 e de 253% em relação a junho de 2022, de 4.073.

De acordo com a associação, o Brasil atinge quase 300 mil eletrificados leves em circulação no território desde 2012.

Os eletrificados incluem todas as tecnologias: BEV 100% elétricos, PHEV híbridos elétricos plug-in, HEV flex e a gasolina (não plug-in) e os micro-híbridos MHEV, com baixa grau de eletrificação.

Os números apresentados confirmam o cenário positivo do mercado no País, entretanto, acendem alerta para pontos que podem afetar a indústria, como a inclusão dos carros elétricos no imposto seletivo, afirma Ricardo Bastos, presidente da ABVE.

“Os veículos elétricos são produtos de alto grau de tecnologia, que contribuem para a redução da poluição urbana, das emissões de gases do efeito estufa e dos altos níveis de ruído nas cidades brasileiras. Não nos parece cabível que esses veículos venham a ser taxados como se fossem produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, o que absolutamente não é o caso”.

Ricardo também comenta sobre a antecipação da alíquota de 35% voltado para indústria.

“Entendemos que, a se confirmar, essa antecipação configuraria uma lamentável quebra das regras estabelecidas há apenas seis meses pelo próprio governo”.

Veja ranking no Nordeste

Bahia: 2.292



Pernambuco: 2.117



Ceará: 1.823



Alagoas: 1.110



Rio Grande do Norte: 1.092



Maranhão: 907



Paraíba: 719



Piauí: 696



Sergipe: 482

