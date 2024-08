Ceará negocia grande investimento no setor automobilístico, diz Elmano

Foto: Aurelio Alves/O POVO ESPAÇO onde funcionou a Troller, em Horizonte, foi desapropriado para virar polo fabril

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), declarou que um "grande investimento" será anunciado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em breve, no novo polo automobilístico de Horizonte (a 43,45 km de Fortaleza) para a produção de peças da indústria automobilística.

Até então, decreto de junho deste ano foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e instaurou um polo do segmento automobilístico no município cearense, que perdeu a fábrica da Troller com a decisão de saída da Ford em 2021.

Elmano participou de cerimônia do Governo Federal nesta sexta-feira, 2, no Porto do Pecém, com assinatura do Marco Legal do Hidrogênio Verde (H2V) e ordem de serviço para a Transnordestina.

Na ocasião, ele citou que, em conversa com o presidente, foi dito que era necessário produzir peças desta indústria nacionalmente, a fim de gerar empregos e renda, ajudando diretamente o Ceará. "É assim que o projeto está se estabelecendo."

Também presente ao evento, o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que obras estruturantes são tocadas pelo Governo Federal para melhorar a logística do Estado. Ele citou a duplicação da BR-116 no trecho de Boqueirão do Cesário que está em andamento, assim como prometeu a conclusão das obras do Anel Viário e da conclusão da duplicação da BR-222 até o trecho que se encontra a CE-155, de acesso ao Complexo do Pecém.



O setor automobilístico em Horizonte

O polo automobilístico visado pelo Governo do Ceará para Horizonte já deve vir com bases no projeto Mover, sancionado em junho deste ano pelo Governo Federal.

Para relembrar, o município perdeu a fábrica da Troller em 2021, gerando quase 500 demissões. A área fabril já foi desapropriada e ganhou decreto estadual para desenvolver no local um polo para o setor.

Concomitantemente, o Brasil teve sancionado o programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que virou o novo marco regulatório de emissão de carbono no País.

Com isso, o que se espera para o Ceará é o incentivo a veículos sustentáveis e a realização de pesquisas para o desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Então, no mínimo, seriam desenvolvidos carros híbridos flex a elétricos.

Também entram no bojo do programa federal 55 habilitações, dentre elas, instalação de unidade de reciclagem; estímulos para a matriz energética brasileira; valorização dos biocombustíveis); novas tecnologias de propulsão e eletrificação etc.

Outro ponto será a frente de descarbonização em duas etapas. Uma na produção, para aumentar a competitividade dos veículos nacionais ante os do Exterior; e outra na redução mesmo da emissão do carbono.

Diante disto, o Ceará já tem as bases para desenvolver o polo automobilístico.

Em Horizonte, o decreto diz que o objetivo é "incentivar o estabelecimento de novas empresas do setor automobilístico no Estado; desenvolver programas de capacitação e treinamento para profissionais da área, em diferentes níveis; criar ambiente propício para redução de custos de logística e estoques, bem como permitir melhor acompanhamento e avaliação dos fornecedores".

Apesar de o documento trazer que as articulações ficam a cargo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE) e Agência de Desenvolvimento Econômico do Estado (Adece), Salmito Filho, titular da SDE, disse à colunista do O POVO, Beatriz Cavalcante, que o governador é que está à frente e prefere não dar mais informações.

À colunista, Elmano de Freitas detalhou que a ideia é até mesmo produzir as peças que serão utilizadas nesses carros, no Ceará. "Estamos em negociação e temos que aguardar as negociações avançarem".

Quais as outras agendas de Lula no Ceará?

O presidente desembarcou em Fortaleza nesta sexta-feira, 2, para cumprir agendas administrativas. Lula anuncia a ampliação do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC), no Centro de Eventos, às 15 horas.

O evento conta com o ministro Camilo Santana (PT) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

O presidente também participa de evento no Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante.

Na ocasião, Lula sanciona o Marco Legal do Hidrogênio Verde e o projeto de lei que garante o financiamento da Transnordestina em R$ 3,6 bilhões.

A agenda do presidente foi estabelecida após reunião, em Brasília, com Guimarães, Camilo e Elmano na quinta-feira, dia 25.

Esta é a quarta visita de Lula ao Ceará, sendo a mais recente ocorrida no último mês de junho, quando anunciou investimentos em educação e inaugurou conjunto habitacional.

A primeira ocorreu ainda em janeiro, quando ele inaugurou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), na Base Aérea de Fortaleza.

A segunda foi em Iguatu, na Região Centro-sul cearense, quando assinou em abril ordem de serviço do Ramal do Salgado, estrutura de segurança hídrica e visitou obras da Transnordestina.

Por que o PDT é contra visita de Lula?

A visita do presidente ocorre sob cobrança do PDT, partido do atual prefeito de Fortaleza, José Sarto, para que Lula não esteja em palanque com o Evandro.

André Figueiredo (PDT), presidente nacional, relatou insatisfação caso se concretize, alegando que o PDT também é da base de Lula a nível federal, ocupando inclusive o Ministério da Previdência.

"Nada mais justo que, em Fortaleza, pelo menos ele não vir ao palanque do nosso adversário, que inclusive já foi do PDT. É simples assim. É lógico que tudo tem ônus e bônus, e esperamos que ele não venha”, disse André.

Apesar disso, petistas graduados e aliados já davam como certa a vinda de Lula, inclusive para a convenção.

O deputado Guimarães (PT) afirmou que há um compromisso, inclusive com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, de trazer o presidente da República para a campanha de Evandro.

