Anuário do Ceará: Alinhamento do CE com pacto Global da ONU ressalta protagonismo do Estado na economia

Foto: Reprodução Anuário do Ceará FAC-SÍMILE do capítulo sobre a Economia do Ceará do Anuário do Ceará 2024-2025

O Anuário do Ceará 2024-2025 destaca o alinhamento, pelo Estado, com os princípios do Pacto Global da ONU e a Agenda 2030. O destaque é de Helena Teófilo, associada da consultoria BFA, que colaborou com a publicação.

Para ela, esse posicionamento do Ceará reflete "o novo paradigma que estamos vivendo e a importância do protagonismo do Estado, principalmente no que cerne a construção de uma nova ambiência de negócios que passa desde infraestruturas físicas, até os avanços na economia azul e na produção de energias renováveis."

Momento da economia

"A evolução da nossa economia, que passa desde emprego e rendimento, os dados que traduzem os avanços de infraestrutura, a exemplo de portos e aeroportos, bem como a situação fiscal e de orçamento, são reflexo não apenas do papel do Estado na economia cearense, mas, também, do papel da educação, da cultura e do setor privado na construção ou re(construção) de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária", observou Helena.

Consultora Helena Teófilo, da BFA, participou da edição do Anuário do Ceará 2024-2025 Crédito: Arquivo pessoal

Ela ressalta ainda que "todo esse cenário caminha lado a lado com a Inteligência Artificial (IA) e a Indústria 4.0."

A especialista considera a tecnologia como aliada no que chama de "revolução que estamos vivendo", e diz ser essencial no "novo design thinking que o cenário pede."

Apuração e tradução dos dados

Consagrado como a publicação impressa em circulação mais antiga do Ceará, o Anuário do Ceará é produzido pela Fundação Demócrito Rocha, promovido pelo jornal O POVO e conta com 680 páginas de conteúdo de cuidado com a informação.

Helena Teófilo destaca que a apuração dos dados foi feita com extremo cuidado, num trabalho de "tradução" dos dados econômicos "em uma linguagem de fácil compreensão e que agregue o cotidiano dos leitores."

“A Astor BFA é determinante para o Anuário por trazer conteúdo analítico acurado. Os consultores da empresa conferem ao Anuário algo fundamental para a proposta editorial da publicação: ir além da compilação de dados. É assim na leitura dos orçamentos públicos de Fortaleza e do Estado, bem como na análise do quadro atual e das perspectivas em se tratando da infraestrutura do Ceará. Os textos são muito didáticos e convidam o leitor a entender o imenso volume de informações”, destacou Jocélio Leal, editor-geral do Anuário do Ceará.

A especialista destaca que o desenvolvimento sustentável vivido no Estado, hoje, requer o compartilhamento de informações para a sociedade em uma escala de extrema importância.

"Os bastidores da apuração vão além de análises e conclusões, e englobam o mar de possibilidades que enxergamos e levamos ao leitor para que, juntos, possamos contribuir no desenvolvimento sustentável do nosso Estado, com muita resiliência e ideias fora da caixa", arrematou.

Edição 2024-2025

Lançado no dia 1º de julho de 2024, o Anuário do Ceará 2024-2025 teve uma edição alusiva aos 70 anos da Universidade Federal do Ceará e traz análises e informações sobre diversos temas que envolvem o Estado.

“A UFC está presente em todo o Anuário. E isso não começou este ano. A presença da Universidade se dá nos mais diversos conteúdos, seja na infraestrutura, no legislativo ou na economia, sem contar o capítulo Ceará Universitário, um verdadeiro guia acadêmico do estado, presente em todas as edições”, acrescentou Jocélio Leal.

O editor-chefe da publicação observa que “a ideia de celebrar estes 70 anos foi aprovada de chofre” e “o aniversário de sete décadas é o tema do capítulo especial deste ano e também a inspiração para todo o projeto gráfico da edição.”

“É desse modo que fazemos no Anuário, com novos motes a balizar a edição de arte. No capítulo especial , percorremos a história da UFC desde o sonho de Martins Filho até os dias atuais, em que celebrar o conhecimento acadêmico, a ciência, se tornou um para-raios ante o clarão da ignorância”, arrematou.



Mais notícias de Economia

Anuário do Ceará

Vendido nas bancas, nas livrarias e na sede do O POVO.

Venda Avulsa: R$ 136

Venda para Assinantes: R$ 99 (na sede do O POVO)

Mais informações pelo telefone: (85) 3254-1010

Site de compra: livrariaedr.org.br/produtos/anuario-do-ceara-2024-2025

Site:

www.anuariodoceara.com.br

Instagram: @AnuariodoCeara