Anuário do Ceará: marcas mais lembradas com apelo social ou ambiental

Foto: Mariana Almeida/ Cabron Studios/Divulgação Natura NATURA segue entre as vencedoras da pesquisa

As marcas nacionais Natura, Ypê e Ibama e a local EcoFor Ambiental são as mais lembradas na memória dos cearenses quando se fala em "área social ou ambiental". As quatro compartilham o primeiro lugar na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. O empate é inédito desde o lançamento da categoria em 2021.

Mais o que chama atenção na pesquisa é que mais da metade do público entrevistado em 2024, 64,5% no entanto, não sabe ou não se lembra de uma marca nessa categoria. O que abre um leque de oportunidas para empresas trabalharem essa pauta.

Esse histórico se repete, já que a porcentagem de quem não sabe/não lembra de uma marca quando se fala em "área social ou ambiental" sempre foi alta. Na edição de 2023, foram 59,6%, e nas demais, de 2021 e 2022, foram, respectivamente, 52,2% e 60,2% das respostas.

Leia mais Indo além da sustentabilidade, é hora da inovação regenerativa

Ecoinovação é o elo entre a indústria e o novo consumidor Sobre o assunto Indo além da sustentabilidade, é hora da inovação regenerativa

Ecoinovação é o elo entre a indústria e o novo consumidor

O resultado da pesquisa muda um pouco nas classes A e B: o empate é quíntuplo. Natura tem 4,9% e é seguida por Nestlé (3,5%), Ibama (3%), Marquise Incorporações (2,6%) e EcoFor (1,9%). O pódio é preenchido com FaberCastell (1,3%) e Samsung (0,9%).



Mais detalhes dessa categoria e a pesquisa completa em https://www.anuariodoceara.com.br/top-of-mind/

Selo ESG-Fiec



Benatêxtil, Jaguatêxtil e Multicor são as novas indústrias cearenses que serão certificadas em sustentabilidade no próximo dia 24 de julho, às 9h, na Federação das Indústrias do Ceará. O presidente da entidade, Ricardo Cavalcante, entusiasta da temática e pioneiro no Estado, estatá presente entregando as certificações.

O Programa de Certificação ESG-Fiec foi lançado há pouco mais de dois meses para guiar as indústrias cearenses nos projetos de sustentabilidade. Ele é auditado pelo Bureau Veritas, um dos maiores organismos certificadores do mundo. Cavalcante costuma dizer que existem essas três letrinhas, ESG, vão dominar o mundo nos próximos dez anos.

Leia mais Fórum ESG O Povo: Sustentabilidade e governança para todos

Energia eólica: O impacto da poluição sonora nas comunidades Sobre o assunto Fórum ESG O Povo: Sustentabilidade e governança para todos

Energia eólica: O impacto da poluição sonora nas comunidades

"Elas precisam ser muito bem trabalhadas, entendidas e explicadas, não só para a população, mas também para as pessoas que produzem. Nós temos 38 empresas inscritas na certificação ESG. Doze empresas já receberam o Selo ESG Fiec e destas seis são Triplo A - maior avaliação", declara.

Para uma avaliação gratuita do nível de maturidade ESG acesse https://www1.sfiec.org.br/esg

Construção

A Terra Brasilis anuncia Valor Geral de Venda (VGV) estimado em R$ 1,6 bilhão no Aquiraz, novo vetor de expansão da região metropolitana de Fortaleza. Essa aplicação foca no desenvolvimento econômico sustentável e integrado do projeto Vila Terra Brasilis, destacando o protagonismo da população local e a preservação do meio ambiente.

Os novos projetos são planejados com uma agenda ampla de preservação ambiental, garantindo que a expansão imobiliária ocorra de maneira harmoniosa com a natureza. Como mapeamento de fauna e flora, transplante de plantas, produção de alimentos orgânicos e o protagonismo da população local. O prazo de conclusão da construção do bairro é 2033.

"Nosso foco sempre foi e continuará sendo a sustentabilidade e a qualidade de vida. Estamos comprometidos em desenvolver projetos que beneficiem tanto a comunidade local quanto o meio ambiente," Martonio Rodrigues, diretor de marketing e novos negócios da Terra Brasilis.

Relatório de sustentabilidade

A Cimento Apodi lançou recentemente o Relatório de Sustentabilidade. Entre as principais ações está o Comitê Empresa-Comunidade, que visa unir o poder público e a comunidade local para trabalharem juntos pelo desenvolvimento das cidades em uma agenda trimestral.

A atividade é realizada em Quixeré e Pecém onde estão as fábricas da empresa. A intenção é fortalecer o relacionamento da empresa com os moradores da cidade e com o poder público.

“Com frequência, convidamos representantes de instituições de ensino, de empresas vizinhas e referências da comunidade das mais diversas áreas, como educação, saúde, cultura e esporte, para enriquecer as discussões”, diz Cybelle Borges, coordenadora de Sustentabilidade da Cimento Apodi.

Leia mais Empresa e entidade cearense firmam acordo para capacitação no Preá

Preá: Grupo Carnaúba aporta R$ 530 milhões para desenvolvimento turístico e imobiliário da região Sobre o assunto Empresa e entidade cearense firmam acordo para capacitação no Preá

Preá: Grupo Carnaúba aporta R$ 530 milhões para desenvolvimento turístico e imobiliário da região

Também está na agenda da empresa a aprovação da construção de um parque solar e a revitalização do sistema de cogeração de energia elétrica, que suprirão juntos cerca de 20% da demanda da Apodi.

Já na área de descarbonização e digitalização, houve a utilização de agregados siderúrgicos em substituição aos naturais em concretos de alta performance, alcançou 9% do volume total de agregados consumidos em 2023 nas unidades de Fortaleza e Eusebio.

Em relação às emissões de CO₂, a cada 3 meses, são reportadas as emissões diretas (escopo 1) e emissões provenientes da compra de energia elétrica (escopo 2) ao Grupo Titan. Entre 2021 e 2023, houve uma redução no indicador de emissões específicas líquidas de CO₂ de escopo 1 de 602,4 para 599,6.