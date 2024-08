Polo automotivo do Ceará ocupará área de mais de 100 hectares

Foto: Aurelio Alves/O POVO ESPAÇO onde funcionou a Troller, em Horizonte, foi desapropriado para virar polo fabril

O polo automobilístico em Horizonte, no Ceará, tem planos de expansão para além dos 11,89 hectares que delimitam o terreno da antiga Troller, fechada em 2021 pela Ford.

É que o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), confirmou que solicitou ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) uma área do órgão, cujo tamanho ampliaria o complexo automotivo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol).

O espaço da fábrica fica localizado no bairro Catolé, mais precisamente no Km 37.7 da rodovia federal BR-116.

“Nós desapropriamos a fábrica da Troller e a nossa expectativa é desapropriar todo o entorno do terreno grande que tem lá, eles estão no terreno do Dnocs. Já solicitei ao Dnocs a doação desse terreno para o Estado, de mais de 100 hectares. Estamos pedindo todo esse terreno para que as empresas possam lá também, no futuro, instalarem-se”, detalha Elmano.

Em nota, o DNOCS informou já recebeu solicitação do Governo do Ceará sobre a cessão do terreno. "O DNOCS informa ainda que manifesta interesse em atender ao pleito do Governo Estadual, e que o processo já encontra-se em andamento."

O que é o Polo Industrial Automobilístico do Ceará

O Polo Industrial Automobilístico foi anunciado oficialmente pelo governador, com a presença do vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, no dia 9 de agosto.

O investimento previsto no local é de R$ 400 milhões mais 255 empregos diretos na primeira fase.



Será a primeira montadora multimarcas do Brasil, onde serão montados, inicialmente a partir de peças importadas, veículos eletrificados ou híbridos, por encomenda de terceiros.

Quando vai começar o polo automotivo no Ceará

A perspectiva é que os primeiros veículos devam sair da linha de montagem no primeiro semestre de 2025.

Já a capacidade de produção estimada é de 40 mil veículos na primeira fase, distribuídos em modelos para marcas distintas.

O Estado em si tem acordos firmados para a produção de seis modelos de veículos eletrificados para três marcas mundiais.

O que será produzido no polo automotivo do Ceará

A empresa âncora do polo é a Comexport, empresa de comércio exterior e de cadeia de suprimentos (supply chain).

Marcas como Mercedes-Benz, Honda, BYD, GWM, Renault, Ford, Volvo, GM, Toyota, Higer, Chery, Volkswagen e Porsche atuam no Brasil por meio da Comexport.

Segundo o governador, a Comexport vai fazer investimento de mais de R$ 360 milhões preparando a unidade.

“Já tivemos visitas dos parceiros, visitando a fábrica e olhando os terrenos que interessam às empresas para a produção dos veículos. Esse projeto implica cronograma para que as peças também sejam produzidas no Brasil, e em grande parte produzidas no Ceará. Queremos transformar essa área num grande polo automobilístico do País”, disse.

"Eu já tive reunião com pelo menos três direções de marcas de veículos no Brasil. Tive visita de uma empresa grande no polo da antiga Troller da Ford. Já visitaram e já disseram qual a área do terreno que eles querem ficar e, então, por isso, nós desapropriamos a fábrica da Troller", complementou.



Ou seja, a ideia de Elmano é que, a partir de acordo feito com o Governo Federal, no âmbito do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), de que, se a peça for fabricada no Brasil, ela terá de ser comprada da fábrica em território nacional, isso possa estimular toda a cadeia automobilística no Ceará.

“Nós não queremos só uma montadora de veículo, nós queremos, de fato, o polo. Queremos que tenha a montadora e que venham as indústrias que vão produzir as peças para esse veículos. O que queremos de fato é a cadeia produtiva do setor, que é o que, de fato, nos interessa.”

Geração de empregos no Ceará

Outro ponto do investimento no segmento automotivo é a geração de empregos. Conforme o governo estadual, deve chegar nos próximos anos a 9 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Além da formação de profissionais no Ceará e o desenvolvimento de tecnologia para o setor.

Da parte do Governo Federal, à época do lançamento do Polo no Estado, o vice-presidente Geraldo Alckmin ressaltou que pelo Mover são R$ 19,5 bilhões de crédito financeiro até 2028.

“E o presidente assinou a medida provisória, aqui no Ceará, que vai trazer mais previsibilidade e segurança jurídica para os novos investimentos no polo automotivo em Horizonte”, disse.

Impacto econômico do polo automobilístico em Horizonte, no Ceará

Nos cálculos da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), a estimativa é de que o complexo automotivo impacte em R$ 370 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará.

As projeções são obtidas a partir da análise da Matriz Insumo-Produto Regional do Ceará, disponibilizada pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que representa todas as relações intersetoriais da economia cearense.

Os dados apontam ainda que a contribuição do polo para a economia estadual será correspondente a 17,6% da economia de Horizonte, cujo último dado divulgado pelo Instituto Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2021, foi de R$ 2,1 bilhões no PIB.

A Arce é vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), que é responsável pela operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI), cuja concessão de incentivos fiscais visa a atração ou ampliação de empresas no Estado. (Colaborou Fabiana Melo)



