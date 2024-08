Maior conectividade aérea é foco das ações do Turismo brasileiro, diz ministro

Foto: ROBERTO CASTRO/MTUR CELSO Sabino, ministro do Turismo, fala sobre o foco no Nordeste

Com a meta de 150 milhões de brasileiros viajando até 2027, o ministro Celso Sabino (Turismo) cita as iniciativas que envolvem o modal aéreo como as de respostas mais ágeis e mira ações que envolvem mais conectividade entre as cidades brasileiras e também do País com grandes hubs aéreos internacionais.

Em resposta a perguntas enviadas pelo O POVO, ele destaca ainda os investimentos feitos no Ceará para a infraestrutura turística local, os novos voos captados para o Aeroporto Internacional Pinto Martins e reforça sua defesa do retorno de cassinos ao Brasil citando benefícios ao turismo nacional. Confira a íntegra.

O POVO - O senhor completou um ano de ministério no começo do mês. Como avalia o desenvolvimento do setor nesse tempo, quais as principais conquistas e quais os principais desafios a serem enfrentados?

Celso Sabino - Esse ano à frente do Ministério do Turismo tem sido de muito trabalho e conquistas. Desde o início do governo do presidente Lula, somente o setor de turismo foi o responsável por cerca de 270 mil empregos com carteira assinada no país, sendo quase 100 mil apenas nos primeiros seis meses de 2024. Temos avançado também no cenário internacional com o registro do melhor primeiro semestre da história em arrecadação de gastos de estrangeiros no país. Os 3,6 milhões de visitantes internacionais que vieram ao Brasil nos seis primeiros meses do ano movimentaram US$ 3,7 milhões, o equivalente a R$ 20,9 bilhões na economia nacional. Esse valor ultrapassa inclusive o mesmo período de 2014, ano da Copa do Mundo.

Com todo esse trabalho empenhado, o país também passou a integrar a lista dos 15 maiores mercados globais de viagens, segundo o Global Travel Market Report 2024. Juntamente com o México, que figurou na 11ª posição, o resultado brasileiro teve destaque entre as nações da América Latina. Todos esses dados indicam o trabalho acertado que tem sido feito e um horizonte extremamente promissor para o país. Nesse momento temos trabalhado para ampliar a conectividade aérea, com aumento de voos para novos destinos, e fortalecimento da promoção internacional para os mercados internacionais.

OP - Qual o potencial do Nordeste dentro dos planos do governo federal para o Turismo? O senhor já comentou a favor da volta dos cassinos ao Brasil e fechou parceria com o governo da Jamaica no Maranhão... Isso comunica com o que se planeja para a Região?

Sabino - O Nordeste brasileiro é um dos destaques em qualquer ação de promoção dentro ou fora do Brasil. As praias, gastronomia e cultura da região são um diferencial competitivo que nenhum outro país tem e que atraem os mais variados perfis de turistas durante todo o ano. Queremos ampliar o número de voos internacionais ligando a região a grandes hubs do mundo e para isso, tenho realizado pessoalmente diversas conversas com empresários do setor de aviação de todo o mundo. Dentro do programa Conheça o Brasil: Voando, iniciativa do Ministério do Turismo para ampliação da malha aérea e incentivo ao setor de viagens, a Latam anunciou, em maio, a inclusão de Fortaleza em seu programa de Stopover que possibilita que o viajante conheça outros destinos durante uma conexão.

Em relação aos resorts integrados, empreendimentos hoteleiros com área para apresentações artísticas, realização de eventos e existência de cassinos, o entendimento dos técnicos do Ministério do Turismo é de que vai ter uma grande relevância para o impulsionamento do turismo nacional.

Foto: ROBERTO CASTRO/MTUR Celso Sabino, ministro do Turismo

OP - Um dos desafios de estados como o Ceará é a infraestrutura turística, especialmente na captação de turistas estrangeiros. Que iniciativas o MTur desenvolve nesse sentido? O que tem em curso do Ministério no Ceará hoje?

Sabino - No início deste ano estive com o governador Elmano de Freitas para assinar uma série de convênios para obras de infraestrutura no valor de R$ 27,7 milhões com foco em ações estruturantes de fomento à cadeia turística cearense. Os recursos serão destinados a construções, reformas e pavimentações de acessos a equipamentos turísticos.

Como dito anteriormente, também temos investido na ampliação da conectividade aérea do Ceará com outros destinos nacionais e internacionais. Uma das recentes conquistas é o início da operação de voos diretos para o Chile. A companhia aérea Air France acaba de ampliar a frequência semanal com cinco voos ligando Paris à Fortaleza e a Gol acaba de anunciar a ampliação dos voos na rota Orlando – Fortaleza. Essas são só algumas das ações que o governo federal tem realizado para impulsionar a atividade turística e consequentemente melhorar a economia do país.

Foto: FCO FONTENELE Voo da Latam de Fortaleza para o Chile é citado pelo ministro como resultado do trabalho do governo

OP - Como nasceu a iniciativa do Feirão do Turismo? O foco é movimentar o turismo doméstico, mas há planos de ampliar isso para levar brasileiros ao exterior também?

Sabino - O “Feirão do Turismo - Conheça o Brasil” é uma iniciativa do Ministério do Turismo, em parceria com o Conselho Nacional do Turismo e as Secretarias de Turismo dos estados participantes, para impulsionar o setor, especialmente durante a baixa temporada. Então, nosso objetivo é promover uma grande ação nacional para oferecer descontos e vantagens especiais para os viajantes aproveitarem os nossos destinos, como forma de movimentar ainda mais o turismo no país. Nosso objetivo é promover o Brasil com suas praias com águas cristalinas, com a floresta Amazônica, parques e serras belíssimas, além de uma gastronomia fantástica e um povo muito acolhedor. Então, o turista precisa conhecer o Brasil de verdade e tudo que ele tem a oferecer.

OP - Quais os objetivos e metas do MTur com a realização da feira? Tem projeção dos números que possam movimentar na cadeia do turismo? Há projeções por estado participante também?

Sabino - O nosso objetivo principal é movimentar o turismo no país e chegar aos 150 milhões de brasileiros viajando pelo Brasil. Então esse esforço atual está alinhado com o Plano Nacional do Turismo 2024-2027, com foco de tornar o setor protagonista do desenvolvimento sustentável e socialmente inclusivo. É uma oportunidade incrível pois serão ofertas únicas em diversos produtos e serviços turísticos.



