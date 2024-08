Térmica da Ceiba Energy no Pecém fecha contrato com a Cegás

Foto: FÁBIO LIMA COMPLEXO Industrial e Portuário do Pecém terá térmica da Ceiba Energy

A Companhia de Gás do Ceará (Cegás) e a Jandaia Geração de Energia S.A, do grupo Ceiba Energy, assinaram um termo de compromisso para distribuição de gás natural no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

A decisão foi firmada nesta quinta-feira, 29, em uma reunião na sede da Cegás.

O projeto, que terá um investimento estimado de até R$ 7,6 bilhões, será implantado na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará), em Caucaia, a 50 quilômetros (km) de Fortaleza.

A Jandaia Geração de Energia S.A substitui a usina termelétrica Portocem, também do grupo Ceiba Energy, que teve o contrato cancelado em janeiro deste ano.

Os recursos do antigo projeto eram avaliados em R$ 4,7 bilhões, uma diferença de R$ 2,9 bilhões para o atual.

O empreendimento receberá gás de uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) que será afretada pela companhia e ficará permanentemente atracada no Porto do Pecém – CIPP.

Ainda, o projeto participará do próximo leilão de reserva de capacidade de potência, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), previsto para acontecer até o fim deste ano. O objetivo é garantir a segurança energética do País.

Acordo reafirma cenário energético no Ceará

Miguel Nery, diretor-presidente da Companhia, afirmou que o Estado está se consolidando como um polo atrativo para investimentos no setor de energia.

"Este acordo é um marco para o avanço do setor de gás no Ceará, e reforça o compromisso da Cegás com a excelência na prestação de serviços e na promoção do desenvolvimento sustentável”, destacou Nery.

Ronan Dias, CEO da UTE Jandaia, reforça o crescimento do cenário energético e reconhece o papel do Sistema Interligado Nacional (SIN).

"Neste contexto, as termelétricas a gás atuam como uma espécie de seguro, para garantir a estabilidade do sistema elétrico. Nos momentos de estresse do SIN, quando a chuva não cai, o sol não brilha e o vento não sopra, são as térmicas que são requisitadas para suprir a demanda”.

Emílio Vicens, diretor-presidente da Ceiba Energy, ressalta que o empreendimento reafirma o comprometimento da empresa na sustentabilidade e desenvolvimento econômico do Ceará.

"Apoiados pelo Governo do Estado, estaremos aqui para fortalecer a infraestrutura energética e promover a implantação de um importante HUB de Gás Natural no Porto de Pecém”.

Além da presença de Nery, Ronan Dias e Vicens, o ato de assinatura teve a presença de Dickson Araújo, secretário executivo de energia e telecomunicações da Seinfra do Ceará; Leandro Araújo, diretor administrativo financeiro da Cegás e da equipe de assessores e gestores da Companhia.



Hidrogênio Verde: O protagonismo do Ceará na questão ambiental

Mais notícias de Economia