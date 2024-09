Quixeramobim na briga por porto seco da Transnordestina: "Escolha não depende do governo"

Foto: AURÉLIO ALVES AVANÇO em obras da transnordestina impacta em desenvolvimento do entorno

A movimentação dos gestores de municípios que serão cortados pela ferrovia Transnordestina tem gerado disputas pela instalação de porto seco no Interior. Na briga, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, destaca que a escolha deve ser feita pela iniciativa privada.

O posicionamento do gestor em defesa do município distante 212 km de Fortaleza ocorre após o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ter afirmado em entrevista ao O POVO que o município de Senador Pompeu desponta como potencial favorito ao porto seco.

Vale destacar que os municípios são vizinhos de Sertão Central. Segundo Elmano, a escolha ainda não foi confirmada e mudanças podem ocorrer após discussões com a concessionária responsável pela obra.

"Fizemos um acordo com a empresa para construir um grande centro de distribuição de matéria prima para o polo calçadista", disse o governador, enfatizando que essa instalação deve possibilitar a atração de mais empresas para o polo calçadista e reduzir dos custos dos insumos, que seriam movimentados via porto seco.

Foto: FÁBIO LIMA Ordem de serviço assinada prevê aporte de R$ 750 milhões para obras da Transnordestina

Para Afrânio Feitosa, esse movimento de escolha não será pautado por Estado ou União, mas sim pelo interesse da iniciativa privada. Ele lembra que Quixeramobim já possui memorando de entendimento assinado com a Value Global Group, com previsão de aporte de US$ 20 milhões somente na primeira etapa do projeto.

O acordo, assinado há dois anos, avançou desde a retomada das obras da Transnordestina. A perspectiva é de que o projeto gere, no mínimo, 1,5 mil empregos.

Leia mais Acordo por porto seco atrai novas empresas para Quixeramobim

Sobre o assunto Acordo por porto seco atrai novas empresas para Quixeramobim

"Para que todos esses grandes investimentos que chegaram e estão chegando, incluindo o projeto de porto seco, existe a assinatura de um memorando de intenções e nós temos essa assinatura com um operador portuário", afirma Afrânio.

E completa: "Sabemos que nem o Governo do Estado ou o Governo Federal podem fazer porto seco, isso é de responsabilidade e interesse da iniciativa privada. Nós mostramos que temos capacidade e demanda para absorver um equipamento desses".

O secretário ainda destaca que Quixeramobim tem sido atrativa para novos negócios, destacando o projeto da espanhola Zahonero Brasil, indústria do setor de palmilhas e espumas acústicas, e a implantação da indústria de embalagens Box Print, que deve aplicar R$ 40 milhões na planta industrial.

Além dessas iniciativas, projeto de shopping center com terreno de 23 mil metros quadrados (m²), assim como de instalação de um Hotel Íbis são projetos com memorandos de entendimento assinados.

Foto: Aurélio Alves Avanço em obras da Transnordestina facilitou negociação do município com operador portuário internacional

Ainda na área logística, há interesse do município de avançar não só no projeto de ferrovia, mas de construir um aeroporto regional.

Conforme O POVO apurou, o projeto já foi apresentado ao Governo do Estado e poderia ter um investidor privado. A intenção é preencher um "vazio" aeroviário e atender a demanda de pelo menos 25 municípios localizados na região mais central do Estado.

O movimento de Quixeramobim ocorre após a Azul Linhas Aéreas suspender o início de sua operação de voos regionais no Aeroporto de Quixadá alegando problemas técnicos.

Por meio de nota, divulgada no último mês de julho, a companhia afirmou que a "falta de adequações necessárias na infraestrutura do aeroporto" é o motivo, destacando que as deficiências afetam o padrão de segurança adotado pela empresa.

Veja saídas para economizar na conta de energia | Dei Valor



Mais notícias de Economia