Ferrovia para escoar produção de Itataia é projetada no Ceará

Foto: Aurelio Alves Transnordestina

Um ramal ferroviário que pode ligar a usina de Itataia, em Santa Quitéria, município a 223,46 quilômetros (km) de Fortaleza, à Transnordestina é considerado essencial pela indústria.

A obra foi listada no Panorama da Infraestrutura - Edição Nordeste, da edição de agosto, elaborado e apresentado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

"Viabilizar o ramal ferroviário da Usina de Itataia à Transnordestina para garantir o escoamento de fosfato e urânio", diz o documento.

O projeto seria um ramal alimentador para a Transnordestina, afirma Heitor Studart, coordenador do núcleo de infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

"Também se agregaria, com os estudos previstos, à BR-020. Na própria base da saída da Usina de Itataia, que já passa perto da 020, ela pode ter um intermodal rodoviário, para, carrega no modal da mina, segue para Transnordestina e vai direto para o Porto do Pecém, diminuindo muito o custo de frete e aumentando a competitividade e produtividade, um dos maiores gargalos que nós temos", projeta.

A extensão do ramal ferroviário varia de 70 km a 100 km, a depender da escolha do pátio intermodal, podendo chegar a R$ 1,5 bilhão de investimentos, levando em consideração o valor médio de R$ 15 milhões por quilômetro.

Para a viabilização da ferrovia, Heitor explica que é necessário a autorização de uma concessão da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

"Claro que a Transnordestina é só demonstrar interesse na ANTT e ela provar a viabilidade econômica financeira do trecho e pode ter uma concessão por 30 anos".

Procurada pelo O POVO, a Transnordestina afirma não conhecer detalhes do empreendimento, mas que “nada impede que a possibilidade seja avaliada em um futuro em breve”.

“A empresa vê de forma favorável qualquer iniciativa de execução, por parte dos potenciais clientes, de projetos de acesso à nossa malha ferroviária ou aos futuros terminais da ferrovia. Tais investimentos podem ajudar a garantir a infraestrutura complementar necessária para ampliar as possibilidades de uso da ferrovia Transnordestina”, diz em nota.



