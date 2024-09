MME identifica crescimento de demanda de energia para data center no Ceará

Foto: Arkadiusz Warguła | Getty Images MME identifica crescimento acelerado na demanda de energia elétrica para projetos de Data Centers

O Ministério de Minas e Energia (MME) registrou um crescimento na demanda de energia a partir de projetos de data centers abertos no Ceará.

Os pedidos para este segmento indicam uma demanda máxima que pode chegar a nove gigawatts (GW) até 2035, considerando, ao total, 22 projetos registrados nos estados, além do Ceará, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Bahia.

Em maio deste ano, as solicitações de acesso ao sistema de transmissão para data centers eram de 12 projetos, com uma demanda máxima de 2,5 GW até 2037.

O valor representa um crescimento de 3,6 vezes no intervalo de apenas quatro meses.

Processo

O processo se inicia com o pedido ao MME para análise da proposta inicial de conexão, que atesta a solução de menor custo global.

A partir desse aval do MME, o interessado pode iniciar o pedido de parecer de acesso junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), etapa que antecede a assinatura do contrato de uso do sistema de transmissão.

O crescimento do setor evidencia a possibilidade de uma consolidação do Brasil como um hub tecnológico da América do Sul, afirma Alexandre Silveira, ministro da pasta.

"O MME, em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), tem trabalhado para garantir que nossa infraestrutura elétrica acompanhe essa transformação digital, oferecendo condições legais para novos investimentos", avalia.

Ainda para 2024, o órgão indica que a programação de estudos de transmissão da EPE prevê a emissão de novos relatórios que irão mostrar expansões adicionais que possibilitem a conexão de volumes maiores de demanda nas regiões candidatas a receber os projetos.

Atualmente, metade dos processos para acesso à Rede Básica de Data Centers do Sistema Interligado Nacional (SIN) já receberam portarias.

Os outros ainda tramitam em etapas intermediárias de estudo e análise, em que é avaliado o ponto ótimo de conexão na rede, com base em critérios técnicos e econômicos.

De acordo com o secretário Nacional de Transição Energética e Planejamento do MME, Thiago Barral, o trabalho desenvolvido tem permitido adaptar as metodologias e perspectivas de planejamento da expansão do setor elétrico, para fazer frente às novas demandas e tecnologias que vêm surgindo.

“O mundo tem aumentado de forma acelerada o volume de dados processados e isso pressiona a demanda por energia. E o Brasil, com seu grande potencial de energia limpa e renovável, tem atraído o interesse na implantação de data centers. Esse crescimento está aparecendo de forma nítida no nosso planejamento da transmissão”, aponta.

O que é um data center?

O data center é um local físico que armazena máquinas de computação e seus devidos equipamentos. A infraestrutura contém servidores, unidades de armazenamento de dados e equipamentos de rede.

A construção de um data center amplia a infraestrutura para o abastecimento de conexões, o que garante uma maior fluidez do tráfego de informações, atendendo as demandas de dados de conteúdos e negócios.

