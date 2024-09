Com R$ 625 mi, obras para porto seco em Quixeramobim começam neste ano

Foto: Aurélio Alves AVANÇO em obras da Transnordestina facilitou negociação do município com operador portuário internacional

Com investimento de R$ 625 milhões e geração de 1,3 mil empregos diretos e indiretos, as obras para instalação de um porto seco em Quixeramobim, atrelado à Transnordestina, têm previsão de começar ainda em 2024, com a terraplanagem.

De acordo com Ricardo Azevedo, CEO da Value Global Group, empresa responsável pelo processo de construção, a expectativa é que a primeira fase do projeto seja concluída ainda em 2025.

De início, está incluso um terminal de grãos, de minério e um pátio para contêineres, interligado à ferrovia.

"O diferencial deste projeto é a economia significativa no custo de frete, podendo gerar uma redução de até 50% para quem utiliza a nossa estrutura, em comparação com o transporte rodoviário que sai do Piauí, por exemplo. Isso trará benefícios não só para os produtores da região, mas também para toda a cadeia produtiva", explica o CEO.

O empreendimento vem sendo negociado entre o município de Quixeramobim e a Value Global Group há dois anos, sendo que em abril deste ano foi assinado um memorando de intenções.

Além disso, afirmou que já existem pré-contratos com grandes empresas de grãos e minérios para o terminal, que já garantem R$ 5 milhões por mês, no entanto, por questões de confidencialidade, não pode especificar quais.

Assim, ressaltou que o projeto que está sendo desenvolvido abre para diversas empresas correlatas, como borracharias, restaurantes, hotéis, indústrias e outras prestadoras de serviços.

"Qualquer empresa da região ou de fora que tenha interesse em participar do projeto é bem-vinda, pois temos espaço e demanda para vários setores com benefícios que o governo do Estado já nos garantiu."

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, informou que a Value Global Group está em negociação com várias distribuidoras de combustíveis, sendo que a Vibra Energia já visitou o local.

"Para você ter uma ideia, a empresa estima que, em 2026, o faturamento mensal será de R$ 2,5 milhões (a partir de contratos com as empresas). Com a chegada da Transnordestina ao Pecém, esse valor pode atingir entre R$ 5 milhões e R$ 15 milhões por mês."



Por isso, reforçou a importância da conclusão da ferrovia, que tem previsão de chegar ao Porto do Pecém até 2027. "É essencial que a ferrovia avance junto com o projeto, pois, sem ela, nada acontece."

Marcelo Santos, coordenador de Atração de Investimentos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, informa ainda que o trabalho de atração de investimentos não se limita apenas a esse projeto, mas também a outros em todo o Estado.

"Buscamos atrair empresas de diversos setores, como indústria, distribuição e serviços, visando sempre fomentar o PIB do Ceará, gerar faturamento e, sobretudo, empregos. No caso desse projeto da Value Global Group, já estamos lado a lado atraindo empresas."

O processo para o terminal virar porto seco

Outro ponto explicado pelo CEO da empresa é que a empresa foi procurada para instalar um porto seco no Estado pelo Governo, sendo que foram apresentadas algumas cidades, entre elas, Iguatu.

Porém, Quixeramobim se tornou mais atrativa tanto pelas condições técnicas quanto pela passagem da Transnordestina. A estrutura de transporte deve ligar, até 2027, a cidade piauiense de Eliseu Martins ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, no Ceará, em um percurso total de 1.209 km, passando pelo município.

"Antes de ser um porto seco, o projeto precisa funcionar como um terminal de carga e descarga, capaz de armazenar minérios, fertilizantes, contêineres, entre outros. Foram cinco anos de desenvolvimento desse projeto até decidirmos por um terminal multimodal e multipropósito."

Ou seja, a empresa será responsável pela administração do terminal. "Após a conclusão do projeto, daremos entrada no pedido de autorização junto à Receita Federal para transformá-lo em um porto seco [..] Uma vez autorizado, o terminal poderá operar com todos os benefícios aduaneiros."

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim, Afrânio Feitosa, o município apresenta uma ampla cadeia produtiva, o que atrai os investimentos.

"Com a localização estratégica de Quixeramobim no centro do Ceará, temos fácil acesso ao Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte, e estamos a uma média de 250 km dos principais pontos de escoamento de grãos do Norte e Nordeste. Isso torna o município um ponto crucial para operações logísticas", explica.

Embora a ideia de se ter um porto seco no Ceará com conexão do Porto do Pecém seja antiga, Quixeramobim foi o primeiro município do Estado a apresentar um projeto do tipo.

No Nordeste, apenas Bahia e Pernambuco contam com portos secos. O País como um todo conta com menos de 30 equipamentos como esse, que permite receber e armazenar para distribuição, produtos diversos, tais como grãos, minérios, combustíveis, entre outras mercadorias.

