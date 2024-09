Grande Fortaleza tem a 3ª maior queda na prévia da inflação

Foto: FERNANDA BARROS Com recuo nos combustíveis, Fortaleza tem a 3ª maior prévia da deflação

O Ceará é o terceiro destino mais procurado no Brasil pelo público-alvo do programa Voa Brasil, ue tem como objetivo ampliar o acesso ao transporte aéreo. Está atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, que ocupam o primeiro e o segundo lugar, respectivamente.



Nesta primeira etapa do programa, têm direito a bilhetes mais baratos, de até R$ 200 por trecho, aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses. Segundo o Governo Federal, já foram comercializadas mais de 10,4 mil passagens aéreas pelo programa.

No Nordeste, o Ceará se destaca como o destino mais buscado, superando estados como Pernambuco e Bahia, que completam o ranking dos cinco mais procurados.

No Estado, o destino mais buscado é Fortaleza Mas também recebeu destaque Juazeiro do Norte, no Cariri, que aparece como o segundo destino mais buscado na Região, quando é realizado um corte nas cidades de médio e pequeno porte, que costumam ser atendidas pela aviação regional, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor).

Outro destaque para o cenário cearense é Juazeiro do Norte, no Cariri, que aparece como o segundo destino mais buscado na Região, quando é realizado um corte nas cidades de médio e pequeno porte, que costumam ser atendidas pela aviação regional, de acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor).

Na avaliação da secretária do turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, o programa é fundamental para democratizar o acesso ao transporte aéreo, permitindo que mais brasileiros possam viajar pelo país.

"Estamos muito felizes com o resultado. Isso mostra que o público do programa está interessado em conhecer a diversidade de atrativos do Ceará, seja na capital, seja no interior, rico em ecoturismo, turismo paleontológico e com o forte apelo da fé em Padre Cícero, em Juazeiro do Norte", destacou.



Para o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o Voa Brasil está contribuindo para a ampliação do número de passageiros no modal aéreo.

“Esse é um programa que foi construído com muito diálogo e não envolve recurso público para a oferta dos bilhetes, num debate de sensibilização com as empresas aéreas. A gente quer incluir brasileiros que não viajam pelo Brasil. Turistas que possam voar para visitar parentes, rever amigos, conhecer de Norte a Sul o nosso País”, indicou.

O que é o Voa Brasil?

A estratégia do programa de Voa Brasil se baseia no aproveitamento de assentos disponíveis em voos com baixa ocupação e permite às companhias aéreas ajustar suas ofertas conforme a demanda.

São as companhias aéreas que definem os trechos e a quantidade de assentos a serem disponibilizados dentro do programa.

Até o momento, cerca de 10 mil passagens já foram reservadas pela plataforma do programa.

Vale ressaltar que, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), embora representem mais de 10% da população, pessoas com mais de 65 anos correspondem a apenas 2% dos passageiros em voos comerciais no Brasil.

Quem pode participar do Voa Brasil?

A fase inicial do Voa Brasil é destinada a todos os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, independente da faixa de renda. Veja mais detalhes sobre o programa na página do Governo Federal. (Com informações de Agência Brasil)

Voa Brasil: saiba como funciona programa lançado para beneficiar aposentados do INSS