Conta de luz ficará mais cara a partir de hoje

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil Será o maior patamar de cobrança adicional definida pela agência desde abril de 2022

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a partir desta terça-feira, 1º, vai vigorar bandeira tarifária vermelha patamar 2, o que vai encarecer ainda mais a conta de luz para os consumidores.

Veja mais abaixo dicas para economizar.

Com a decisão da Aneel, a conta de luz no próximo mês terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Isto significa um aumento em relação a setembro, que está sob bandeira vermelha patamar 1 (cujo acréscimo é de R$ 4,46 a cada 100 kWh).

Será o maior patamar de cobrança adicional definida pela agência desde abril de 2022, quando a bandeira "escassez hídrica" estava em vigor.

Os fatores citados pela Aneel para o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 foram: risco hidrológico o aumento do chamado Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), valor da energia elétrica calculado para ser produzida em determinado período.

Na prática, as previsões de baixa afluência (chuvas) para os reservatórios das hidrelétricas e a elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro levaram a esse aumento do PLD.

Inflação maior

O acionamento da bandeira tarifária vermelha patamar 2 levou os analistas do mercado financeiro a calcular o impacto da medida na inflação. As projeções variam. Para a CM Capital, a bandeira vermelha patamar 2 terá impacto de 0,45 ponto porcentual sobre o IPCA.

Homero Guizzo, economista da Terra Investimentos, estima em 0,21 ponto porcentual o impacto da nova bandeira vermelha na inflação do próximo mês. Ele também postergou de novembro para dezembro sua previsão para o retorno da bandeira vermelha para o patamar 1.

Daniel Xavier, economista do Banco ABC Brasil, calcula um acréscimo de 0,18 ponto porcentual no IPCA para o mês. "Tudo o mais constante, temos 0,41% para este número (IPCA) de outubro, já embutida a bandeira vermelha patamar 2", complementa o economista.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, vai atingir em outubro a marca de 60 acionamentos nas classificações amarela, vermelha 1, vermelha 2 ou, a de maior impacto, a bandeira de "escassez hídrica".

A ideia do sistema é indicar aos consumidores os custos da geração de energia no País e visa a atenuar os impactos nos orçamentos das distribuidoras de energia.

Antes, o custo da energia em momentos de mais dificuldades para geração era repassado às tarifas apenas no reajuste anual de cada empresa, com incidência de juros. No modelo atual, os recursos são cobrados e transferidos às distribuidoras mensalmente por meio da "conta Bandeiras".

Confira dicas para economizar na conta de energia elétrica

Segundo a Enel, concessionária que abastece o Ceará, o uso do chuveiro elétrico é o que mais consome energia em uma residência. Uma recomendação da concessionária é deixar a temperatura do chuveiro na função verão.



Além disso, aproveitar ao máximo a luz das janelas e trocar as lâmpadas por modelos de LED, mais econômicas. Evitar deixar a TV ou computador ligados sem uso e abrir o mínimo possível a geladeira também ajuda a economizar.

O ferro de passar roupa, que pode representar até 7% da conta de luz, deve ser usado na temperatura adequada e o mínimo de vezes possível.

Por outro lado, o ar-condicionado deve ser regulado para 23ºC, mantendo janelas e portas fechadas. Como no caso do ferro, deve-se acumular o máximo de roupa possível para acionar a máquina de lavar.

Com informações de Agência Estado

