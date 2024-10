Mulheres representam 76% das operações do Ceará Credi em 2024

Foto: FERNANDA BARROS PROGRAMA tem como foco o fortalecimento de pequenos negócios da economia popular e solidária

As mulheres representam 76% das operações do Programa de Microcrédito Produtivo (Ceará Credi) em 2024. Ao todo, são mais de 14,6 mil das 19,2 mil pessoas contempladas com a iniciativa.

Iniciado ainda no período da pandemia de Covid-19, o programa tem foco na abertura ou fortalecimento de pequenos negócios da economia popular e solidária.

Além disso, proporciona condições de ofertar crédito com juros mais reduzidos, além de garantir ao Estado a captação de recursos externos. Fora os empréstimos, os empreendedores têm acesso a uma plataforma virtual de capacitação e educação financeira.

Até o dia 10 de outubro deste ano, foram mais de R$ 41,9 milhões financiados pelo Governo do Estado, com um valor médio por pessoa de R$ 2.174,16.

De acordo com Silvana Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da Agencia de Desenvolvimento do Ceará (Adece), no momento, todos os recursos do programa vem do fundo de microcrédito do Ceará.

A fonte, por sua vez, é formada pelo orçamento mais os retornos dos empréstimos acrescidos dos encargos.

Assim, somente com a implantação da agência de fomento o poder público vai poder captar recursos de outros bancos. Atualmente, já existe um projeto de lei que autoriza sua criação, contudo, aguarda autorização do Banco Central.

O principal segmento alvo dessas contratações é o comércio, com as atividades mais realizadas sendo lanches, roupas, cosméticos, costura e salão de beleza.

Sobre cursos, mais de 11,1 mil empreendedores foram capacitados entre janeiro e setembro de 2024. São eles:

Desvendando o crédito + Aprenda a fazer o plano de negócios

Formalização para mulher empreendedora

Marketing digital

Como cuidar do dinheiro do seu negócio

Porque você e todo mundo pode empreender

Superpoderes da Tecnologia

Levando em consideração o acumulado desde o início do programa, já foram liberados mais de R$ 203 milhões pelo Governo do Ceará. O valor médio é de R$ 2.301,04.

Já os clientes financiados são cerca de 83 mil, sendo que 70%, ou seja, 58 mil são do público feminino. As mulheres de família, inclusive, representam 55% do total contemplado. Nos cursos, já foram capacitados 45,4 mil empreendedores.

O Ceará Credi é uma iniciativa do Governo do Ceará que visa ampliar oportunidades de trabalho e renda para microempreendedores, trabalhadores autônomos, formais e informais, e agricultores familiares, por meio da disponibilização de crédito produtivo orientado, capacitação empreendedora e educação financeira.

