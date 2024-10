Adutora é instalada em Trapiá após caso de urânio na água

Foto: Aurelio Alves Santa Quitéria: adutora é instalada após contaminação de urânio na água

Com um investimento de cerca de R$ 907 mil, o Governo do Ceará inaugurou, por meio da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), uma adutora de aproximadamente 16.200 metros de extensão no distrito de Trapiá, em Santa Quitéria (a 223,6 quilômetros de Fortaleza),

O encanamento vai captar água do Açude Paulo Sarasate, conhecido como Araras, no município de Varjota, através do Sistema de Abastecimento de Água da comunidade de Sangradouro, gerenciada pelo Sistema Integrado de Saneamento Rural - Bacia Acaraú e Coreaú (Sisar-BAC).

Com a instalação da adutora, o serviço dos 15 carros-pipa que foram enviados para compensar a interdição dos poços está encerrado.

O equipamento, que possui bombeamento de 18 metros cúbicos por hora (m³/h), ou seja, 18.000 litros por hora, consegue atender cerca 1.255 habitantes. A adutora entra em operação após a contaminação de três poços, que apresentaram concentração de urânio sete vezes acima do permitido nas águas e foram interditados.

A água será encaminhada para a estação de tratamento do local, que teve seu tamanho duplicado para aguentar o volume e pressão necessários. Além disso, foi construída uma nova estação elevatória de água tratada para bombear o insumo até os reservatórios de Trapiá.

O Governo do Estado atestou o índice após observar alteração em 14, de 15 amostras feitas na água do distrito. Porém, de acordo com o afirmado pela gestão estadual, a contaminação foi dada de forma natural.

Conforme portaria de potabilidade GM/MS nº 888/21, o valor máximo permitido é de 0,03 miligrama de urânio por litro (mg/L).

A gerente de Saneamento Rural da Cagece, Otaciana Alves, destaca que a nova adutora "promoverá acesso à água potável de forma contínua e segura", assim contribuindo para a saúde, qualidade de vida e desenvolvimento econômico da população.

O equipamento instalado faz parte do plano de emergência montado pelo Governo do Ceará para atender a população afetada pelo caso. A situação foi notificada há quase 20 dias em uma audiência realizada pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa) no distrito. A informação foi repassada em nota ao O POVO no dia 16 de outubro.

Água contamina por urânio no CE: Estado aguarda parecer

Na última segunda-feira, 21, o governador Elmano de Freitas, em entrevista ao O POVO, afirmou que a situação pode fazer com que o Governo do Estado revise o apoio ao projeto Santa Quitéria, que visa à exploração de urânio e fosfato na jazida localizada no mesmo município.

O Estado aguarda um novo parecer sobre a potabilidade da água de toda a cidade e também considera a testagem das pessoas em um trabalho realizado em parceria com o Ministério da Saúde.

“O meu parecer será acatar aquilo que os cientistas disseram, que é aquilo que pode ser feito com segurança máxima à saúde da população. Prioridade: a saúde da população. Se a exploração da usina não comprometer e ficar demonstrado que não compromete, aí nós podemos manter o acordo”, declarou.

Outro ponto é que a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) afirmou estar acompanhando e colaborando com as autoridades sobre o caso.

No comunicado, a Cnen explica que "o Urânio possui dois tipos de toxidez, a radiológica e a química, sendo a química mais restritiva que a radiológica”. (Com Armando de Oliveira Lima)



Projeto Santa Quitéria | Trailer O POVO+ | Exploração de urânio e fosfato gera conflito no Ceará



Limites

