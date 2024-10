Demanda por inovações em segurança em condomínios salta 300% no Ceará

Foto: JoaoFilho Tavares EXPOMARKET Condomínios reune diversos fornecedores do setor

Praticamente triplicou a demanda por inovações em serviços de segurança em condomínios no Ceará. Serviços de portaria eletrônica com leitores faciais, de monitoramento em tempo real, além da entrada de veículos automatizada, acabando com os controles eletrônicos.

A procura por soluções relacionadas à Inteligência Artificial e Internet das Coisas tem relação especialmente com o processo de profissionalização da gestão dos condomínios. A avaliação é do diretor de operações da área de Segurança Eletrônica do Grupo Servnac, Possidonio Campos.

Ele conta que o Grupo Servnac faturou neste ano algo próximo de R$ 1 milhão somente com inovações em sistemas de segurança eletrônica, crescimento de aproximadamente 300%.

Possidonio acrescenta que as tecnologias vão sendo aperfeiçoadas e se tornam mais acessíveis, citando o caso dos leitores faciais. "Eram uma tecnologia muito cara há poucos anos atrás".

"A tecnologia está mais acessível e o que era caro ontem estamos conseguindo implementar hoje com preços competitivos. Também percebemos que síndicos profissionais são mais atentos às novidades tecnológicas, o que impulsiona esse processo", conclui.

O processo de profissionalização da gestão de condomínios no Ceará tem acelerado nos últimos anos, movimentando 40 mil empregos em aproximadamente 6 mil unidades associadas ao segmento. Na abertura do ExpoMarket Condomínios 2024, o assunto foi amplamente debatido em palestras.

Expomarket Condomínios, no RioMar Fortaleza: George Melo, diretor executivo da Adconce; João Dummar Neto, presidente executivo do GCOP; e Saulo Venâncio, presidente da Associação de Síndicos do Estado do Ceará (Assosíndicos/CE) Crédito: JoaoFilho Tavares

Saulo Venâncio, presidente da Associação de Síndicos do Estado do Ceará (Assosíndicos/CE), destacou a temática na palestra "Desafios da Gestão Condominial".

Para ele, a profissionalização da gestão do condomínio é um processo natural, já que os moradores estão cada vez mais exigentes e em busca de soluções rápidas para suas demandas.

"Estamos vivendo um momento em que os moradores estão cada vez mais exigentes. Há dez anos, nós não tínhamos essa exigência toda, mas eu acho que isso cresceu bastante, principalmente depois da pandemia. Há uma certa ansiedade e o morador tem em receber um feedback", avalia.

Segundo Saulo, para atender as expectativas dos moradores, não basta apenas contratar um síndico profissional, mas adotar processos e ter pessoas qualificadas e motivadas prestado os serviços.

Dentro desse contexto, a gestão financeira dos condomínios se tornam ponto fundamental para garantir o bom funcionamento de serviços no dia a dia dos moradores.

Expomarket Condomínios, no RioMar Fortaleza Crédito: JoaoFilho Tavares

Visando atender a essa necessidade, atua a Myblue, empresa de serviços financeiros aos condomínios, que garante a antecipação de seus créditos e a compra de suas inadimplências. Sócia e diretora comercial, Viviane Torquato, destaca que o objetivo do negócio é dar segurança e previsibilidade financeira para que os condomínios consigam ofertar serviços melhores, por exemplo.

Viviane conta que a taxa média de inadimplência de mensalidades de condomínio chega a 11%, mas que pode alcançar patamares superiores a 20%, especialmente em empreendimentos que atendem perfis de moradores da classe C e D.

"Nosso trabalho é oferecer uma solução que traga a certeza de que o condomínio receberá pontualmente todo o dinheiro necessário. Em termos de atendimento, oferecemos um chatbot para facilitar a comunicação entre as pessoas, além de capacitações para os gestores condominiais. E nossa política de negociações oferece até 30% de desconto para facilitar a quitação de débitos com os inadimplentes".

Em sua quarta edição, o ExpoMarket Condomínios 2024, consolidado como referência condominial, apresenta oportunidades para síndicos, gestores e condôminos de acessar soluções em produtos e serviços para o segmento.

Quem acompanhou ao vivo o início da programação do ExpoMarket Condomínios 2024 foi o presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO (GCOP), João Dummar Neto. Em entrevista ao vivo ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, ele destaca a importância do evento e o fomento dado pelo Grupo à temática.

"O nosso objetivo é fazer com que esse evento reúna todos esses players, todos esses personagens que atuam no mercado, para que possam fazer negócios, ter acesso a informações sobre novidades que possam melhorar os condomínios, porque isso acaba melhorando a vida das pessoas no dia a dia", afirma.

Mais notícias de Economia

Novos serviços, manutenções e inspeções são pautas da ExpoMarket Condomínios

O mercado de condomínios se mostra pujante e com forte crescimento, com novidades em produtos e serviços borbulhando. Mas pautas caras como a segurança em manutenções e inspeções seguem em alta.

Recém-completados cinco anos do desabamento do Edifício Andrea, em Fortaleza, a demanda por maiores garantias nos serviços de inspeção predial se tornaram questões, destaca o diretor executivo da Associação das Empresas Administradoras de Condomínios do Estado do Ceará (Adconce), George Melo.

Segundo ele, o caso do Edifício Andrea deixou lições. Dentro das responsabilidades jurídicas dos síndicos é cobrada uma capacidade administrativa de gerir processos, orçamentos e pessoas. Dentro disso, a realização das inspeções por parceiros especializados. A escolha não pode ser pelo mais barato, destaca George.

"Quando apresentamos as opções aos condôminos, a tendência é sempre optar pelo menor custo, mas é preciso ter muito critério, especialmente quando se trata de correções estruturais. O barato pode sair caro, e nesse caso, saiu muito caro. Afinal, quanto vale uma vida?"

A praticidade de encontrar no condomínio aquele produto que faltou na hora de realizar alguma atividade doméstica, na hora de cozinhar ou mesmo do churrasco.

Tendência consolidada, os minimercados ganham espaço e atraem novos empreendedores. É o caso da Dicasa Homemarket, negócio iniciado a dez meses que já conta com 12 clientes em sua carteira, sendo grande parte condomínios.

Sócio e diretor de expansão, Israel Maia, conta que tinha uma empresa de distribuição de alimentos para supermercados. A partir da experiência ruim do sócio com um minimercado de seu condomínio, resolveu empreender neste ramo.

"Com a média de mais de um cliente adquirido por mês, pretendo continuar a ampliação do negócio em 2025, aumentando essa média para dois minimercados abertos por mês."

Serviço

ExpoMarket Condomínios 2024

Quando: 25 e 26 de outubro de 2024

Horário: sexta-feira de 10h até 21h; sábado de 10h até 19h

Onde: Shopping Riomar Papicu, Piso L3

Inscrições para o público: https://expomarketcondominios.com.br/

Evento

A programação do ExpoMarket Condomínios segue hoje, a partir das 10h30, no Piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza. As inscrições são gratuitas