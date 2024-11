Nova ampliação da rede 5G permitirá o acesso a conexão em todos municípios do Ceará

Foto: FCO FONTENELE COM a nova ampliação, a internet 5G será liberada em todas as cidades do Estado

A partir da próxima segunda-feira, 4, as operadoras de telefonia móvel que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz poderão solicitar à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) o licenciamento e ativação de estações de 5G nessa faixa em mais 25 municípios do Ceará.

Com esse avanço, todas as 184 cidades do Estado estarão habilitadas a usufruir dessa tecnologia.

Já no Brasil, ao todo, serão 189 novos municípios, que somados aos 5.191 já atendidos, representam 98% da população do País. Confira todas as localidades liberadas no link.

A decisão pela liberação da faixa nessas novas localidades foi realizada durante a Reunião Ordinária do Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi), que ocorreu nessa quarta-feira, 30.

Esse cenário é visto pelo professor do Departamento de Telemática do Instituto Federal do Ceará (IFCE), Moacyr Regys, de forma positiva. Para ele, o 5G não tem como benefício apenas a velocidade.

"Um dos maiores benefícios dessa tecnologia tem relação com o tempo de resposta ( tempo entre o envio de uma determinada informação e a resposta correspondente), que é um ponto muito baixo no 5G", comenta.

Em relação à velocidade, o especialista destaca que a tecnologia em si tem um grande potencial, porém, o alcance depende das operadoras, que precisam colocar sinais "que consigam abranger toda a localidade".

Sobre a faixa de 3,5 GHz, ele explica que ela possui um alcance de alguns quilômetros e "conseguem chegar a velocidade de um gigabit por segundo".

Vale ressaltar, entretanto, que de acordo com a Anatel, a liberação da faixa não significa que redes do 5G serão instaladas imediatamente nas cidades, pois depende da operadora. Além disso, nem todos os aparelhos móveis estão habilitados para utilizar essa conexão.

Moacyr Regys explica que, após a liberação, as operadoras precisam realizar a instalação do 5G no município para que a população possa usufruir do benefício.

Sobre a liberação, ele ressalta que ela "pode demorar alguns poucos meses ou pode demorar até quase um ano. Dependendo da estratégia comercial da operadora".

"Ela vai ter que instalar as antenas, ou pegar as antenas que já existem e compartilhar. Isso depende muito de como foi feito o projeto para fazer a instalação", complementa.

Porém, o professor ressalta que mesmo com a liberação em todos as cidades do Estado, não existe a certeza de que essa conexão chegará nesses locais, pois "do ponto de vista financeiro, as operadoras preferem municípios mais populosos pois eles trazem um retorno financeiro melhor".

Ele comenta ainda que a operadora só precisará realizar a operação caso o plano de instalação já esteja definido pela população.

TV aberta

A medida adotada pelo Gaispi segue as diretrizes do Edital do leilão do 5G. Dessa forma, os municípios abrangidos são os que a Entidade de Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) já “iniciou a migração da recepção do sinal de televisão aberta e gratuita [...] para a banda Ku e concluiu as ações necessárias para a desocupação desta faixa por sistemas do Serviço Fixo por Satélite (FSS)”, informa a Anatel.

Portanto, após a migração da faixa, os usuários dos canais de TV aberta que recebem as transmissões pela antena parabólica precisam adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências com o 5G.

Cronograma de instalação

Capitais e DF: 2022

>500 mil habitantes: 2025

>200 mil habitantes: 2026

>100 mil habitantes: 2027

>30 mil habitantes: 2029

*A liberação da faixa de 3,5 GHz, na qual funciona o 5G, está acontecendo mais rapidamente do que o previsto no cronograma, mas as operadoras não são obrigadas a ativar o sinal antes dos prazos pré-determinados no leilão do 5G.

Fonte: Teleco/Anatel