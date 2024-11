Foto: Igor Barbosa/ascom Sebrae Sebrae certifica 370 empresas com Selo de Qualidade Empresarial

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Ceará (Sebrae/CE) certificou nesta terça-feira, 12, 370 negócios com o Selo de Qualidade Empresarial. O aumento é de 25% em relação ao ano passado, quando atingiu a marca dos 295.

O destaque ficou com as empresas da Região Metropolitana de Fortaleza (99). Em seguida, aparece a Região Norte (71) e a Região Oeste (52). Ao todo, foram registradas 557 inscrições nesta edição.



Por segmento, o setor de serviços e alimentação fora do lar concentra a maior parte dos negócios certificados, com 146. Logo após tem o de turismo e eventos, com 110, e saúde e bem-estar, com 82.

No ramo hoteleiro, por exemplo, o casal Francisca Fontenelle e Guto Aguiar já comemora o quarto ano seguido conquistando o selo diamante. O Hotel Camocim, no litoral do Ceará, tem 14 anos e possui cerca de 50 apartamentos.

"Sou apaixonada pela área de hospedagem e turismo. Acho uma oportunidade maravilhosa de conhecer pessoas novas e fazer amizades. Receber o feedback positivo dos nossos clientes pelo serviço que oferecemos é muito gratificante", afirma Francisca Fontenelle.

Anteriormente, ela explica, ambos eram comerciantes, porém, após a chegada do campus universitário da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), decidiram mudar os rumos dos negócios e contruir kitnets para abrigar os estudantes. Foi aí que surgiu o hotel, que começou com 10 apartamentos.

Por outro lado, Guto Aguiar destaca a importância do selo. "Para nós, receber o selo de qualidade é muito satisfatório, pois valoriza o nosso trabalho. Estamos sempre em busca dessa parceria com o Sebrae, que é essencial tanto para o setor de hospedagem quanto para o comércio."

Novidades

Neste ano, a novidade é a inclusão da atividade de Coworking, a pedido dos empreendedores da área, assim como a avaliação de práticas ESG (Ambiental, Social e Governança, em português). Outro ponto é que a validade do selo passa de um para dois anos.

Para o diretor superintendente do Sebrae Ceará, Joaquim Cartaxo, a certificação agrega valor aos negócio, pois é alcançada não só pelo desempenho econômico, mas também pela responsabilidade social e ambiental.

"Uma empresa comprometida com qualidade também assume a responsabilidade de transmitir esses valores aos fornecedores e de atender às expectativas dos consumidores que, cada vez mais, buscam produtos com impacto positivo e sustentabilidade."

Comemorando 10 anos de empresa, Alex Pedrosa, da Nova Eventos, ressalta que o seu negócio é de Senador Pompeu, no interior do Ceará, e atua em decoração de festas e eventos, como aniversários, casamentos e formaturas.

"No ano passado, recebemos o selo ouro, e agora, celebramos o selo diamante, coroando nossos 10 anos de empresa e o esforço dedicado em busca da qualidade. Esta conquista é resultado do apoio dos nossos clientes, colaboradores e de todos que confiam no nosso trabalho."

No setor de comércio, em Ipu, a loja do ramo de Acaí, AmoRoxo, conseguiu o selo prata, no seu primeiro ano de participação. O empreendimento é formado pelas sócias Klaudênia Torres e Mirla Freitas.

"Estávamos comentando como isso acendeu em nós a faísca de querer sempre melhorar, e, se Deus quiser, no próximo ano, esperamos estar aqui novamente. Quem sabe, recebendo o selo diamante [...] Apesar de haver muitas empresas novas, acreditamos que quem se dedica e busca sempre pela qualidade tem seu espaço garantido", afirma Klaudênia Torres.

Como funciona a seleção?

Todas as empresas inscritas no programa passaram por um processo de análise e avaliação do nível de maturidade do Sistema de Gestão, realizado por consultores contratados pelo Sebrae/CE.

O resultado destas análises é submetido aos membros do Comitê do Gestor do programa, formado por representantes de 16 instituições empresariais e do poder público. Neste site, é possível consultar os selos recebidos por setor.

Já Cattleya Guedes, gestora do programa, explica que a iniciativa existe há 25 anos, porém, foi reformulada no pós-pandemia, com o foco sendo direcionado para fortalecer a gestão e elevar a qualidade dos pequenos negócios.

"Essas empresas são avaliadas em seis eixos principais: relacionamento com o cliente, inovação, operação, entre outros. Durante o ano, elas passam por um processo contínuo de avaliação e implementação de melhorias, para que, ao final, possam ser certificadas com o selo de qualidade empresarial."

