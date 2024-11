Vendas do varejo cearense têm 4º melhor desempenho do ano no País

Foto: FERNANDA BARROS A atividade comercial que mais cresceu no período foi o de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

O índice do volume de vendas do comércio varejista cearense encerrou setembro como o 4º que mais cresce no Brasil em 2024. Nos nove primeiros meses do ano, o indicador acumula alta de 8,2% na comparação com igual período do ano anterior.

O resultado ficou 3,4 pontos percentuais (p.p.) maior do que a média nacional (0,5%).

No período, o Estado apresentou alta em 6 das 8 atividades de divulgação analisadas, com destaque para o comércio de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (20,2%) e o de outros artigos de uso pessoal e doméstico (14,2%).

Veja o resultado das vendas do varejo no Brasil por estado:

Amapá: 20,3%



Paraíba: 12,2%



Tocantins: 10,7%



Ceará: 8,2%



Bahia: 7,7%



Rio Grande do Sul: 7,5%



Maranhão: 7,4%



Piauí: 6,4%



Alagoas: 6,4%



Mato Grosso do Sul: 6,4%



Acre: 6,3%



Goiás: 6%



Distrito Federal: 5,5%



Rio Grande do Norte: 5,3%



Sergipe: 5,3%



Amazonas: 5,2%



Pernambuco: 5,1%



Pará: 5%



São Paulo: 5%



Roraima: 4,5%



Rondônia: 4%



Minas Gerais: 4%



Santa Catarina: 3,8%



Paraná: 3,5%



Mato Grosso: 3,5%



Rio de Janeiro: 1,5%



Espírito Santo: -0,5%



Os únicos recuos foram observados na venda de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, com -5,4% e de livros, jornais, revistas e papelaria, com -3,6%.

Os dados foram compilados pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e divulgada nesta terça-feira, 12 de novembro.

No Ceará, o volume de vendas do varejo ainda teve um acréscimo de 8,1% no acumulado de 12 meses até setembro, também o quarto maior dentre as Unidades de Federação (UFs). Além disso, em comparação com o mesmo mês do ano anterior, ou seja, setembro de 2023, o aumento foi de 4,7%.

Entretanto, em relação ao mês de agosto, o volume das vendas passou por uma redução de 1,2%. O desempenho foi o quarto pior do Brasil.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza, Assis Cavalcante, ressalta que é injusta essa comparação com o mês anterior.

“Quando vocês compara agosto com setembro não tem condição. Primeiro que agosto tem 31 dias e não tem feriado estadual ou nacional, se eu não me engano. Em setembro são 30 dias e tem dois feriados, tem o feriado comercial e tem o feriado de 7 de setembro. Só aí você já tem uma diferença enorme”, explica.

Ele ainda comenta que setembro em si não possui muito apelo comercial. Desta forma, ele destaca que a CDL realiza a mais de dez anos liquidações neste período para que se venda aqueles produtos comprados para serem vendidos “no dia das mães, no dia dos namorados, nas férias, no meio do ano e no dia dos pais”.

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o Estado, também registrou uma tendência de crescimento, com altas no acumulado do ano (7,8%), no acumulado de doze meses (8,5%), quarta maior entre os locais pesquisados, e em comparação com setembro de 2023 (7,8%).

Porém, diferente do observado no varejo comum, cresceu em setembro na comparação com o mês anterior (1,8%). O resultado foi igual ao observado nacionalmente.

Vale destacar que no comércio varejista ampliado o Estado cresceu em todas as atividades de divulgação.

Dessa forma, no geral, o presidente destaca que o varejo “não está indo mal”. Entretanto, ele não apresenta altas expectativas para as vendas do final do ano, afirmando que “o dezembro de hoje não é mais aquele dezembro que a gente tinha outrora”, já que muitos consumidores antecipam as compras na época de liquidações, incluindo a Black Friday.

Confira o índice do volume de vendas no comércio varejista e do varejista ampliado no Ceará

Comércio varejista: 4,7%



Combustíveis e lubrificantes: 4%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0%



Tecidos, vestuário e calçados: 11,3%



Móveis e eletrodomésticos: 1,3%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 24,2%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -27,1%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: 0,8%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 7,1%



Comércio Varejista Ampliado: 7,8%



Veículos, motocicletas, partes e peças: 10,5%



Material de construção: 28,8%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: 4,9%



Os dados cearenses consideram a variação mensal de setembro de 2024, com base em igual mês do ano anterior.

Cenário nacional

Em setembro de 2024, o volume de vendas do comércio varejista do Brasil cresceu 0,5%, em comparação com o mês anterior, na série com ajuste sazonal. Já a média móvel trimestral variou 0,3% no trimestre encerrado em setembro.

Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o comércio varejista obteve crescimento de 2,1%, décimo sexto consecutivo, já que o último resultado negativo foi em junho de 2023.

Resultados positivos também foram observados no acumulado do ano (4,8%) e no dos últimos 12 meses (3,9%).

Dentre as oito áreas de atividades, no comparativo mensal, quatro registraram baixas. De acordo com o IBGE, esse equilíbrio foi o responsável pelo resultado próximo ao estável no mês.

As taxas positivas foram em: Outros artigos de uso pessoal e doméstico (3,5%), combustíveis e lubrificantes (2,3%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, e de perfumaria (1,6%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,3%).

Já móveis e eletrodomésticos (-2,9%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-1,8%), tecidos, vestuário e calçados (-1,7%) e livros, jornais, revistas e papelaria (-0,9%) tiveram queda na passagem de agosto para setembro.

Considerando o comércio varejista ampliado, o volume de vendas em setembro de 2024 cresceu 1,8% nas vendas frente ao mês imediatamente anterior. Com isso, a evolução do índice de média móvel trimestral (julho, agosto e setembro) para o varejo fechou com crescimento de 0,5%.

As duas atividades no âmbito do varejo ampliado pesquisadas no mês tiveram crescimento na comparação mensal: Veículo e motos, partes e peças,com 6,6%, e Material de construção, com 1,1%.

Vale ressaltar que este cenário também apresentou índice de venda positivo nos acumulados do ano (4,5%), dos últimos doze meses até setembro (3,8%) e no comparativo com o mês de 2023 ( 3,9%).

Confira o índice do volume de vendas no comércio varejista e do varejista ampliado no Brasil

Comércio varejista: 2,1%



Combustíveis e lubrificantes: -1,5%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 0,6%



Tecidos, vestuário e calçados: 0,7%



Móveis e eletrodomésticos: -0,4%



Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 16,3%



Livros, jornais, revistas e papelaria: -10,6%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -4,9%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 5,7%



Comércio Varejista Ampliado: 3,9%



Veículos, motocicletas, partes e peças: 18%



Material de construção: 9,4%



Atacado especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo: -9,1%



Os dados nacionais consideram a variação mensal de setembro de 2024, com base em igual mês do ano anterior.



