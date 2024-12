Prefeitura de Fortaleza cancela atrações do Réveillon e reduz festa para um dia

Foto: Aurélio Alves AO invés de três dias de festa, Réveillon no Aterro terá menos atrações e apenas um dia de shows

Uma das festas de fim de ano mais aguardadas do Brasil, o Réveillon de Fortaleza 2025 sofreu uma grande alteração na grade de programação. Em comunicado divulgado ontem nas redes sociais, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou a redução da agenda de shows de três dias para apenas um.

Inicialmente previsto para ocorrer de 29 a 31 de dezembro, o Réveillon 2025 será realizado apenas no dia 31, a data da virada de ano. Conforme o prefeito, a modificação foi necessária porque as "parcerias foram insuficientes para pagar todas atrações".

Ele encerrou o pronunciamento pedindo "desculpas aos que artistas que não participarão mais do evento e também aos fãs".

Com apenas um dia de festa, o evento realizado no Aterro da Praia de Iracema terá apenas seis shows musicais. "Garanto a vocês: será um megaevento com toda qualidade artística e de estrutura com a qual todos nós acostumados. Teremos o Réveillon mais lindo, na orla mais linda do Brasil", conclui Sarto.

Réveillon de Fortaleza 2025: entenda o que muda na programação



Dentre os nomes que seguem na programação, estão os cearenses Matuê e Paulo José e o pernambucano Henry Freitas, que compartilham a noite do dia 31 junto com a banda Paralamas do Sucesso – que retorna para o evento após apresentação na virada de 2024 – e Pedro Sampaio.

Única atração feminina, a cantora mato-grossense Vanessa da Mata também se mantém confirmada na agenda de shows do Réveillon de Fortaleza 2025.

Anteriormente, a programação do evento incluía apresentações de Marisa Monte, Simone Mendes e Taty Girl. Outras atrações canceladas foram a dos artistas Pabllo Vittar, Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Diogo Nogueira.

A primeira versão da lista de atrações foi anunciada no dia 24 de setembro, 12 dias antes do 1º turno das eleições municipais. A data escolhida para a divulgação da programação também foi quase um mês antes da que ocorreu em 2023, quando a Prefeitura realizou um evento em São Paulo.

A projeção da Prefeitura, em setembro, era de que o Aterro receberia três milhões de pessoas nos três dias de festa. Para o turismo, a previsão era de 600 mil turistas em Fortaleza e um impacto econômico de R$ 4 bilhões.

Trade turístico foi pego de surpresa

A mudança pegou o trade turístico de surpresa. De acordo com o presidente da Câmara Setorial de Turismo e Eventos, Régis Medeiros, não houve nenhuma comunicação prévia ao setor. "Ficamos sabendo junto com todo mundo. E é claro que preocupa, não foi uma notícia boa porque tem pessoas que se planejaram, pacotes foram vendidos com base nessa informação de que seriam três dias de festa e com muitas atrações grandes."

Ele explica, no entanto, que ainda não é possível mensurar o impacto disso no trabalho de atração de turistas. "Acho que nos próximos dias é que vamos sentir realmente como o mercado vai reagir, se vão ocorrer cancelamentos de reservas ou não. Mas, o que a gente espera é que a Prefeitura, pelo menos, concentre esforços para fazer uma grande festa no dia 31, com grande palco, um bom som, para que não fique uma percepção de uma festa menor."

Ivana Bezerra Rangel, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), também está preocupada. "Muitos grupos já estão entrando em contato, muitas operadoras também, para confirmar informações. Existe o receio de um impacto negativo, mas, infelizmente, não temos como antecipar essa situação", declara.

Segundo a ABIH-CE, a taxa de ocupação hoteleira para o período estava estimada em 95%. No Réveillon do ano passado, 94% dos leitos foram ocupados e, no ano anterior, o percentual foi de 93%.

"Estamos confiantes de que esse ano poderemos superar esse número de 95%, mas vamos precisar esperar para ver como as coisas realmente vão acontecer. Qualquer impacto negativo já é um agravante, pois temos uma tarifa relativamente mais cara em comparação com outros destinos", afirma.

Por outro lado, o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Ceará, Taiene Righetto, se declara otimista e que a diminuição dos dias de Réveillon não deve trazer prejuízos significativos para o segmento.

"Muitas pessoas já haviam planejado vir para a cidade, e poucas deixam para a última hora", diz Righetto. Segundo ele, o Réveillon é um atrativo adicional, sendo o principal motivo dos turistas virem ao Ceará é a qualidade das nossas praias, as belezas naturais, a culinária e a hospitalidade.

“Olhando para o lado mais otimista da situação, acredito que a cidade estará cheia. Essa mudança também pode ser uma oportunidade para aproveitar o público que, originalmente, planejava estar nas festas desses dois dias. Esses turistas certamente procurarão outros lugares para se divertir, e os bares e restaurantes estarão prontos para recebê-los”, diz o presidente da Abrasel.

(colaborou Adriano Queiroz)





Opositores de Sarto criticam redução da programação

Opositores do prefeito José Sarto (PDT) criticaram a decisão de reduzir o Réveillon de Fortaleza 2025, saindo de três para um dia de programação. Consultados pelo O POVO, ontem, após o anúncio do chefe do Executivo municipal, parlamentares disseram lamentar a situação.

Membro da equipe de transição do prefeito eleito Evandro Leitão (PT), o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) entende que a mudança sinaliza o que tem sido observado nesse processo de mudança de governo. Segundo ele, trata-se de "um cenário de prováveis dificuldades financeiras em que a Prefeitura será entregue a nova gestão".

"Sem dúvida, o setor de hotelaria, bares e restaurantes, que havia se preparado para o modelo lançado ano passado pelo prefeito, sentirá no bolso os efeitos dessa decisão", lamentou Sampaio.

Para o deputado estadual Renato Roseno (Psol), o fato "faz parte do processo de desmonte" feito por Sarto. "A realidade organizacional e orçamentária da Prefeitura de Fortaleza era, portanto, muito pior do que o prefeito fazia crer", disse o parlamentar, acrescentando que a redução "quebra expectativas que foram construídas pela gestão atual antes das eleições".

A programação de três dias foi divulgada ainda em setembro, em meio ao período eleitoral, e previa shows de Pabllo Vittar, Marisa Monte, Diogo Nogueira e outros artistas de renome nacional.

O vereador Bruno Mesquita (PSD), indicado para desempenhar a liderança de Evandro na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), pontuou que "Sarto sempre disse - e no Réveillon do ano passado, que era uma véspera de eleição - que não saía dinheiro público [para o evento], que o dinheiro era todo da iniciativa privada".

O prefeito, no pronunciamento, explica que conseguiu patrocinadores, mas as parcerias são insuficientes para pagar todas as atrações. Apesar disso, Mesquita considera "prudente" reduzir a programação. "Com o estado que ele está deixando Fortaleza, fica inviável três dias de festa. A Cidade está um verdadeiro caos em todos os segmentos." (Thays Maria Salles)

confira as mudanças

Artistas confirmados no Réveillon de Fortaleza 2025

Vanessa da Mata

Paralamas do Sucesso

Pedro Sampaio

Matuê

Henry Freitas

Paulo José

Artistas que foram retirados da programação do Réveillon de Fortaleza 2025:

Pabllo Vittar

Taty Girl

Marisa Monte convida Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown

Diogo Nogueira

Simone Mendes