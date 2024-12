Aço Cearense tem meta de faturar R$ 8 bilhões em 2025, alta de 33%

Foto: Evilázio Bezerra /O POVO) Empresa Aço Cearense. (Foto: Evilázio Bezerra /O POVO)

Empresa do setor siderúrgico, a Aço Cearense projeta aumentar seu faturamento para R$ 8 bilhões em 2025, alta de 33,3%. A companhia, atualmente, estima alcançar um montante superior a R$ 6 bilhões neste ano, com mais de 1 milhão de toneladas do insumo produzidas, de acordo com a vice-presidente, Aline Ferreira, em entrevista ao O POVO.

Para a executiva, o ano de 2024 foi uma grande surpresa ao ser apoiado pelo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e pelo desenvolvimento do setor de construção civil, o qual demanda quantidades expressivas de aço. A instituição atua a nível nacional, e buscou medidas para aumentar sua capacidade de produção no último ano.

O processo de ampliação da Aço Cearense contou com ativação de uma nova linha de produção mais rápida do que o esperado, conforme Aline. Além disso, a empresa conseguiu colocar mais produtos no mercado brasileiro, incluindo o fomento dos aços longos, do ferro em rolo e do spooler – novo produto em formato de carretel.

Foto: AURÉLIO ALVES Aline Ferreira, Vice-Diretora da Aço Cearense, entrevista exclusiva para o Jornal O POVO. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

“Em 2025, temos novos projetos. Estamos investindo em mais máquinas de trefilados para aumentar a capacidade de produção e ter mais linhas de produtos para atender aos nossos clientes. Também temos mais caminhões a serem adquiridos para a nossa frota, que é parte da nossa operação logística. E vamos avançar no nosso sistema de gestão”, destacou.

A empresa tem olhado para uma nova gestão de relacionamento, testando produtos novos com clientes antigos e atraindo novos consumidores. A ideia é que haja, ainda, uma migração cada vez maior para a tecnologia, incluindo a implantação do sistema SAP S/4HANA, um software que visa otimizar o funcionamento do negócio no âmbito corporativo.

Segundo Aline, não se faz mais nada sem tecnologia. No passado, ela afirmou que as empresas poderiam até pensar em produzir aço com equipamentos rudimentares, mas hoje tudo tem que ser conectado a sistemas e softwares. “A tecnologia é essencial, desde os processos básicos até a produção em si.”

“Nossa estrutura é toda integrada, e todos os nossos sistemas são interligados. Não conseguimos realizar um faturamento sem que o sistema de pesagem esteja conectado ao sistema de cobrança e financeiro. Estamos sempre comprando novos equipamentos das melhores indústrias de máquinas do mundo”, acrescentou.

Aline ressaltou, neste sentido, que todo o processo de qualidade da Aço Cearense é certificado, possuindo um laboratório próprio, além de contratar outros laboratórios para testar os produtos. Afinal, segundo a executiva, o aço é fundamental na construção de diferentes ambientes, sendo imprescindível alcançar parâmetros adequados.

“A primeira coisa que se compra ao construir uma casa é o aço. Não se constrói uma casa sem a base, sem as colunas, e o aço está presente nesse processo. Além disso, o aço também aparece no design e na arte, como em corrimões, telhas e outras estruturas visíveis nas construções. Nosso aço está em todos os lugares”, pontuou.

Aline destacou, também, a baixa emissão de carbono na produção do aço, citando que a empresa possui florestas plantadas que contribuem com a sustentabilidade; além de dispor de um braço social no Instituto Aço Cearense, o qual já beneficiou famílias com mais de R$ 32 milhões investidos em ações. Para 2025, a expectativa é de ultrapassar os R$ 40 milhões.

A companhia conta, ainda, com um projeto em andamento com a mineradora Vale voltado ao desenvolvimento de aço verde. “Esse projeto ainda vai levar algum tempo para ser executado, mas já estamos na fase de desenvolvimento”, descreveu Aline. “Temos uma equipe dedicada para cuidar dessas questões ambientais.”

A vice-presidente afirmou acreditar que, como empresa, o objetivo é não apenas gerar lucro para o negócio, mas também reinvestir para fomentar mais empregos e beneficiar a sociedade, especialmente as pessoas de baixa renda, porque os brasileiros ainda enfrentam problemas, como a fome e a insegurança alimentar, especialmente no Nordeste. (Colaborou Adriano Queiroz)



O presidente do Grupo Aço Cearense revela sua biografia | Páginas Azuis

Mais notícias de Economia