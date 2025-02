Prefeitura de Fortaleza confirma retomada de 21 obras; veja quais

Foto: Samuel Setubal Prefeitura de Fortaleza elenca 21 obras públicas a serem retomadas e concluídas em 2025, dentre as quais a drenagem da avenida Heráclito Graça

A agenda de retomada de obras paralisadas em Fortaleza foi confirmada e 21 empreendimentos devem ser retomados até o fim de 2025. Isso significa que um montante de R$ 189 milhões em projetos será finalizado neste ano, conforme levantamento da Prefeitura de Fortaleza fornecido com exclusividade ao O POVO.

De acordo com cronograma de trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), 13 projetos retomados devem ser entregues ainda no primeiro semestre. Outras oito intervenções devem ser concluídas no segundo semestre.

As obras a serem retomadas abrangem as áreas de educação, saúde, urbanização, infraestrutura viária, segurança, esporte e lazer e equipamentos históricos. No último dia 6 de fevereiro, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou a retomada de 19 projetos, nas redes sociais.

Conforme a Seinf, nos próximos meses a pasta seguirá um planejamento estratégico para enfrentar os desafios identificados nos primeiros 30 dias de gestão em relação às paralisações.

"As ações serão divididas em metas de curto, médio e longo prazo, priorizando a regularização financeira, a retomada de obras e a melhoria na eficiência dos processos internos", disse em nota a pasta comandada pelo titular André Daher.

Durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal, o prefeito de Fortaleza afirmou que recebeu a gestão com uma série de paralisações.

Segundo o prefeito, com a mudança da gestão municipal entre 2024 e 2025, 90% das obras públicas geridas pelo Município foram paralisadas.

Sobre os projetos com recursos da Prefeitura, Leitão prometeu a retomada dos trabalhos, mas não especificou prazo para que isso ocorra.

"Quanto às obras públicas, encontramos 90% delas paralisadas. Estamos retomando essas obras paulatinamente, garantindo que os projetos em andamento sigam seu curso e sejam entregues à população", disse.

Com a duplicação da avenida Sargento Hermínio entregue, Prefeitura devia conclusão de Areninha na região Crédito: Samuel Setubal

Agora, a Seinf detalhou como essa retomada será feita. A secretaria detalha ao O POVO que, no curto prazo, as ações estarão voltadas para a retomada gradual do que for mais urgente e estratégico.

A escolha também atendeu a outro fator importante que foi respeitar a disponibilidade técnica e orçamentária de cada projeto.

No horizonte de médio a longo prazo, o objetivo será consolidar as ações implementadas e avançar na execução das obras planejadas.

"A Seinf seguirá priorizando intervenções que tenham maior impacto para a população, garantindo a retomada responsável e eficiente dos projetos paralisados", continua a pasta, em nota.

Na lista de projetos a serem retomados e entregues neste ano, a Seinf elenca um prédio histórico (o Memorial da Resistência, onde funciona também o Teatro Antonieta Noronha e a Secretaria de Cultura), três equipamentos de saúde - dentre os quais a reforma do 5º andar e ampliação de 36 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Dr. José Frota (IJF), e a sede da Guarda Municipal.

Também serão retomadas nove obras da área de educação, sendo previstas entregas de cinco Centros de Educação Infantil (CEI) e uma Escola Areninha. Outras três areninhas em diferentes bairros também estão no calendário.

Situação da avenida Heráclito Graça após dia chuvoso, em janeiro Crédito: Samuel Setubal

A requalificação da Praia de Iracema, Vila do Mar e o Campo do CRB também estão na lista da Seinf.

Outro projeto que deve ser concluído neste ano, confirma a Seinf, é o da drenagem da avenida Heráclito Graça. Vale lembrar que ele estava previsto para ser entregue até o fim de 2024, mas atrasou.

Na época, a Seinf informou que os motivos para os atrasos eram diversos, mas citou "atravessamentos com sistemas de outros órgãos, aumento da demanda inicialmente prevista, chuvas, entre outras questões" e ainda disse que os projetos seriam entregues nos meses iniciais de 2025, mesmo sem controle da futura gestão.

Segundo o prefeito, dos empreendimentos de maior relevância, apenas a de requalificação da Heráclito Graça não teria sido paralisada na virada do ano.

Em janeiro, durante entrevista concedida à Rádio O POVO CBN, o titular da Seinf afirmou que a intervenção não deve acabar com os alagamentos em casos de chuvas mais intensas, conforme prometeu a gestão José Sarto (PDT).

Na avaliação de Daher, em grandes chuvas em que ocorra acumulação de muita água em pouco tempo, os reservatórios podem encher e a água transbordar para as laterais.

"A obra atenderá pequenas e médias precipitações, mas tem um gargalo que é o riacho Pajeú, por onde o reservatório acumula e o riacho escoa até o mar, próximo do Marina Park. Essa desobstrução do canal é indispensável para que funcione", explicou.

Veja as 21 obras retomadas pela Prefeitura com previsão de entrega em 2025

UBS Floresta; Memorial da Resistência, onde funciona também o Teatro Antonieta Noronha e a Secretaria de Cultura; Sede da Guarda Municipal; CEI Parangaba; Escola Zacarias Florindo; EEF Paupina - Conjunto dos Escritores; UPA Edson Queiroz; EEF Residencial Cidade Jardim; CEI Residencial José Euclides; CEI Conjunto Ceará I; CEI Conjunto Ceará II; CEI Autran Nunes; UTI IJF; Drenagem Heráclito Graça; Requalificação Praia de Iracema; Vila do Mar; Campo do CRB (Sapiranga); Areninha Polo da Sargento Hermínio; Escola Areninha do Campo do Biquíni; Areninha Planalto Ayrton Senna; e Areninha Joinvile.

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf)/Prefeitura de Fortaleza

