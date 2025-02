Com R$ 38 mi, nova subestação de energia no Ceará atenderá 25 mil pessoas

Foto: Ana Luiza Serrão/O POVO Capacidade instalada da nova subestação é de 16 MVA

Com um investimento de R$ 38 milhões, a nova subestação de energia elétrica do Ceará, na região do Vale do Jaguaribe, atenderá diretamente cerca de 25 mil clientes dos municípios de Iracema, Ereré e Potiretama.

O novo equipamento da Enel Distribuição Ceará fica na cidade de Iracema e foi inaugurado nesta segunda-feira, 17. A solenidade contou com a presença do presidente da companhia, José Nunes Almeida, e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Ao todo, tem capacidade instalada de 16 MVA e conta com 3 alimentadores. "Essa obra vai melhorar a qualidade do fornecimento e os niveis de tensao na região, contribuindo para o desenvolvimento regional, onde temos uma crescente demanda de grandes empreendimentos e novos clientes", explica José Nunes.

Além da obra da nova subestação, foram construídos 26 km de rede de média tensão e instalados 12 reguladores de tensão e 3 religadores automáticos entre os municípios da região, com um investimento de cerca de R$ 5 milhões.

Na inauguração da subestação, o prefeito de Iracema, Celso Gomes (PT), disse no palco que uma empresa de energia solar quer se instalar no município depois de saber da subestação.

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, frisou ainda que o equipamento é vetor para a atração de outros investimentos.

"(A inauguração) É muito importante para quem quer o Ceará desenvolvido, nós termos a possibilidade de entregar uma energia de qualidade em todos os cantos do Ceará", afirma.

Investimentos

Vale lembrar que a Enel anunciou, recentemente, o plano de investimentos para o ciclo de 2025 a 2027. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 7,4 bilhões no Ceará, um aumento de 54% em relação ao plano anterior.

Assim, prevê recursos em toda a área de concessão, para uma melhoria contínua do fornecimento de energia e para acompanhar o crescimento do Ceará. Outro ponto é a contratação de cerca de 1.340 novos colaboradores e a incorporação de 480 veículos, para atuar, principalmente, na operação em campo.

Além do reforço das equipes, haverá também a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas preventivas e a modernização da rede elétrica.

Por ano, a empresa planeja realizar cerca de 50 mil manutenções, 340 mil podas e inspeções em mais de 60 mil km da rede elétrica em todo o estado.

Segundo o presidente da Enel Ceará, José Nunes, a distribuidora está investindo R$ 4 bilhões na ampliação e modernização de 85 subestações e na construção de 13 novas subestações (além desta). Quase R$ 1 bilhão desse montante é destinado à adequação das subestações de transmissão de alta tensão.

A ampliação, segundo a Enel Ceará, beneficiará cerca de 3 milhões de clientes. "Isso, sem dúvidas, sobe o patamar de nível de disponibilidade de energia para algo bem diferente do que temos hoje", diz.

A companhia ainda irá construir mais de 600 km de rede de alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos. As novas subestações ficarão nos municípios de:

Fortaleza (localidade de Ancuri e Hospital Uece)

Aquiraz (Porto das Dunas)

São Gonçalo do Amarante (ZPE)

Banabuiú (Malha D´água)

Barroquinha

Caririaçu

Cascavel (localidade de Cristais)

Caucaia (localidade de Nova Metrópole)

Hidrolândia

Missão Velha

Tabuleiro do Norte

Uruoca



Enel Ceará tem sido "flexível" com inadimplência de prefeituras, diz presidente

O presidente da Enel Ceará, José Nunes, diz que a companhia tem sido "flexível" nos casos de prefeituras com débitos com a distribuidora de energia.

Ao todo, 96 prefeitos de primeiro mandato já se reuniram com a Enel para tomar ciência da infraestrutura elétrica do município e as possibilidades de projetos de energia.

"Algumas prefeituras que estão com a inadimplência mais pesada - digamos assim, nós temos procurado ser flexíveis ao máximo. Nós estamos fazendo reuniões individuais com 96 prefeitos de primeiro mandato, já nos reunimos com aproximadamente 50 deles", revela.

Ainda de acordo com Nunes, a Enel tem percebido "boa vontade muito grande" dos gestores municipais neste início de mandato.

"Esperamos que isso (inadimplência) seja equacionado e eu diria até que os casos mais difíceis já estão praticamente equacionados", pontua.

Com informações de Ana Luiza Serrão, enviada a Iracema (a convite da Enel Ceará)

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou ao O POVO que a transmissão de energia é um dos principais desafios para garantir investimentos no Ceará neste momento.

Ele explica que já existe um diálogo com o Governo Federal sobre a alta demanda por energia vinda de investidores que negociam empreendimentos no Ceará. E cita, como exemplo, os data centers que têm interesse de se instalar no Complexo do Pecém.

Para avançar na questão, o chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, deve se reunir com o ministro de Minas e Energia (MME), Alexandre Silveira. O próprio Elmano já esteve reunido com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), Geraldo Alckmin.

"Nós temos um desafio enorme no Ceará, que são as linhas de transmissão. Temos um compromisso do MME de acelerar estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para um cronograma de leilões e precisamos encontrar soluções para energia do sentido mais imediato, especialmente para o Porto do Pecém."

PIE

Sobre o Programa de Investimentos Especiais (PIE), que obriga a distribuidora de energia a aplicar em investimentos especiais o percentual de 1% de seu faturamento líquido, José Nunes informou que as obras deste ano já estão dimensionadas e o cronograma de execução está sendo definido junto à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra)